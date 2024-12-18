В Таллинне появятся еще одно новое школьное здание и спортивный комплекс

Новый комплекс должен решить проблему нехватки помещений для учеников 5–9 классов. Проектируемое здание должно архитектурно сочетаться с существующим исторически ценным школьным зданием.

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что это важный шаг на пути к созданию «города 15 минут», где основные услуги будут доступны жителям Таллинна в непосредственной близости от их домов.

«Расположение школ первой и второй ступеней рядом с домом позволяет детям самостоятельно передвигаться между школой и домом. Это играет важную роль в поддержании их физического и психического здоровья, а также способствует более рациональному использованию времени всей семьи. Такой же подход заложен, например, в недавно начатом проекте расширения основной школы Каламая», - объяснила Липпус.

По словам Липпус, при проектировании школьных зданий важно учитывать их пространственные качества, которые поддерживают процесс обучения и гармонично вписываются в окружающую среду Нымме.

«Идея пристройки к Кивимяэской основной школе заключается в создании ансамбля, состоящего из объемов, характерных для небольших зданий в Нымме. Это, с одной стороны, позволит сохранить в районе деревья, а с другой – обеспечить архитектурное соответствие с существующим зданием. Для достижения этой цели объявят архитектурный конкурс с целью выбора оптимального решения», – сказала Липпус.