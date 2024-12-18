Таллинн направит в школы дополнительных психологов

Такой подход обеспечит учащимся своевременный доступ к необходимой поддержке, способствуя эффективной профилактике нарушений душевного здоровья среди молодежи.

«Мы хотим создать оптимальную среду для развития и обучения детей, что невозможно без системного подхода к вопросам душевного здоровья молодежи. Именно поэтому мы запускаем новую программу в сотрудничестве с авторитетным партнером, направленную на улучшение доступности психологической поддержки в школах. На следующий год мы ставим цель привлечь в нашу образовательную систему 20 новых психологов», - заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский.

В рамках инициативы дополнительное консультирование по вопросам душевного здоровья станет доступно для молодежи начиная с 12 лет. Это решение поможет сократить дефицит школьных психологов и предоставит действующим специалистам возможность уделять больше внимания детям с наиболее серьезными потребностями в поддержке.

Руководитель Peaasi.ee Кадри Пахла подчеркнула, что сотрудничество между Peaasi.ee и Таллинном является значительным шагом вперед в профилактике проблем с душевным здоровьем среди молодежи.

Этот проект не только обеспечивает дополнительные ресурсы, но и снижает нагрузку на школьных психологов, позволяя эффективнее распределять их время и усилия. Инициатива направлена на раннее выявление проблем у подростков, что поможет предотвратить их перерастание в серьезные трудности.

Консультирование по вопросам душевного здоровья поддерживает подростков в преодолении таких сложностей, как снижение настроения, тревожность, гнев, трудности в общении, нарушение гигиены сна и другие ключевые аспекты, влияющие на их эмоциональное благополучие.

В рамках сотрудничества с командой Peaasi.ee к программе будут привлечены специалисты с психологическим образованием, которые в настоящее время не работают по специальности. Они пройдут дополнительное обучение и получат профессиональную поддержку, что обеспечит их успешную адаптацию в системе образования. Работа с учениками будет проходить под руководством и супервизией клинического психолога из НКО Peaasi.ee.