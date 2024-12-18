Макс Ферстаппен рассказал, как отметил очередной титул чемпиона мира

В понедельник голландец стал гостем телепередачи «Sport and Talk from Hangar-7» на канале ServusTV, где рассказал, как отмечал нынешний титул.

«Выпил, кажется, пять или шесть бутылок пива и два джин-тоника», - без стеснения рассказал 27-летний Ферстаппен, который в следующем году впервые станет отцом.

«Это был самый сложный титул в моей карьере, и при этом не самый сладкий. Самым сладким был прошлогодний», - отметил звезда «Формулы-1», который гордится тем, что теперь может похвастаться четырьмя титулами.

Такого достижения в королевских гонках добились всего шесть человек, включая Макса Ферстаппена: Себастьян Феттель (4 титула), Ален Прост (4 титула), Хуан-Мануэль Фанхио (5 титулов), Михаэль Шумахер (7 титулов) и Льюис Хэмилтон (7 титулов).

«Это вызывает у меня гордость, потому что в начале карьеры я бы никогда не поверил, если бы кто-то сказал мне что-то подобное», - отметил голландец.