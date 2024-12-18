В Хельсинки провели первую в Финляндии пересадку руки

В ноябре столичной больнице Мейлахти была проведена первая в Финляндии пересадка руки, сообщает объединение соцздрава Хельсинки и Уусимма HUS.

Операция длилась около 17 часов и прошла по плану.

Согласно сообщению, для пересадки руки требуются три отдельные операции. Сначала производится изъятие донорской руки, затем реципиента готовят к операции, после чего рука присоединяется к телу. Сначала соединяют кости и кровеносные сосуды, затем, среди прочего, сухожилия и нервы.

После операции пациент находился в отделении интенсивной терапии около недели и в стационаре несколько недель. Сейчас он готовится к выписке из больницы. Пациента ожидает более года реабилитации и множество контрольных визитов в больницу.

По данным медиков, оценивать такие функции пациента, как сгибание и разгибание пальцев, осязание, сила сжатия и мелкая моторика, пока слишком рано.

В сообщении говорится, что врачи HUS проводили тестовые трансплантации на донорских телах умерших и изучали практику пересадки рук в других странах. Первая подобная операция была проведена во Франции в 1998 году. С тех пор в западных странах было проведено около 120 таких операций.

«Теперь, когда первая пересадка руки была успешно проведена, перед нами стоит задача интеграции этой процедуры в услуги HUS», - заявил в сообщении главный врач HUS Маркку Мякийярви.