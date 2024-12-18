Обзор зарплат: в какой из стран Балтии топ-менеджеры зарабатывают больше всего?

Заработные платы руководителей выросли во всех трех странах по сравнению с прошлым годом: в Эстонии на 5,8 процента, в Латвии на 5,9 процента и в Литве на 6,8 процента. Ежемесячные базовые оклады членов правления в Эстонии увеличились на 6,6 процента, в Латвии на 8,3 процента, а в Литве на 10,3 процента.

В Литве руководители получают самые высокие зарплаты в регионе. Однако следует учитывать, что литовские брутто-зарплаты включают компонент социального налога, что означает значительно более низкий размер фактического дохода по сравнению с Латвией и Эстонией. Таким образом, средняя ежемесячная нетто-зарплата топ-менеджеров в Литве в этом году составляет 6404 евро, в Латвии - 5857 евро, а в Эстонии - 7178 евро.

«Важно понимать, что это средний показатель зарплат всех руководителей, - уточнил ведущий аналитик Figure Baltic Advisory Илмар Пыхяла. - Размер зарплаты зависит от оборота организации, количества сотрудников, сектора и других факторов. Например, зарплата руководителя компании с оборотом в несколько миллионов евро и с десятком сотрудников начинается примерно с 4000 евро, тогда как зарплата руководителя крупной группы компаний с оборотом в сотни миллионов евро и тысячами сотрудников значительно превышает средний показатель».