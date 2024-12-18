СМОТРИТЕ ВИДЕО Наглые воры орудуют в центре города: украдены две рождественские елки

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое мужчин около пяти часов утра в понедельник заглянули на террасу ресторана, расположенного на улице Александри, и унесли сначала одну елку, а затем и вторую.

«Мы создаем зимний сад каждый год, чтобы радовать глаз и создавать рождественское настроение нашим посетителям и жителям города», - рассказала руководитель отдела маркетинга «V спа- и конференц-отеля» Яаника Прангель. - «Грустно, что люди так себя ведут. Они даже подставки для елок прихватили с собой».