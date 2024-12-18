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СМОТРИТЕ ВИДЕО Наглые воры орудуют в центре города: украдены две рождественские елки

Перевод: Вера Копти
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Терраса ресторана Joyce, принадлежащего расположенному в центре Тарту «V спа- и конференц-отелю», каждую зиму украшают рождественские елки. Однако сияющие огоньками деревца так понравились двум прохожим, что те решили их украсть.
Терраса ресторана Joyce, принадлежащего расположенному в центре Тарту «V спа- и конференц-отелю», каждую зиму украшают рождественские елки. Однако сияющие огоньками деревца так понравились двум прохожим, что те решили их украсть. Фото: Kristjan Teedema

Утром во вторник сотрудники тартуского ресторана Joyce обнаружили, что с террасы, украшенной рождественскими елками, исчезли два дерева. Просмотр записи с камеры наблюдения показал, что на террасе побывали два «гномика», которые и унесли елки с собой.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое мужчин около пяти часов утра в понедельник заглянули на террасу ресторана, расположенного на улице Александри, и унесли сначала одну елку, а затем и вторую.

«Мы создаем зимний сад каждый год, чтобы радовать глаз и создавать рождественское настроение нашим посетителям и жителям города», - рассказала руководитель отдела маркетинга «V спа- и конференц-отеля» Яаника Прангель. - «Грустно, что люди так себя ведут. Они даже подставки для елок прихватили с собой».

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