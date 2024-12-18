Утром во вторник сотрудники тартуского ресторана Joyce обнаружили, что с террасы, украшенной рождественскими елками, исчезли два дерева. Просмотр записи с камеры наблюдения показал, что на террасе побывали два «гномика», которые и унесли елки с собой.
Для подписчиков
СМОТРИТЕ ВИДЕО ⟩ Наглые воры орудуют в центре города: украдены две рождественские елки
На видеозаписи с камер наблюдения видно, как двое мужчин около пяти часов утра в понедельник заглянули на террасу ресторана, расположенного на улице Александри, и унесли сначала одну елку, а затем и вторую.