Полиция просит помощи в поисках 63-летней Зинферы

Зинфера вышла из дома в поселке Аэспа во вторник, 17 декабря, в 18.00 и должна была пойти в ближайший магазин, но не добралась туда. Она не вернулась домой, при этом она не взяла с собой мобильный телефон, уходя из дома.

В последний раз Зинферу видели во вторник вечером, незадолго до 20.00, в поселке Кохила. Женщина не всегда может хорошо ориентироваться во времени и пространстве.

Полиция проверила возможное местонахождение Зинферы, просмотрела записи камер в общественных местах и ​​пообщалась с ее родственниками, но найти ее пока не удалось.

Зинфера ростом около 150 сантиметров, у нее короткие каштановые волосы. Когда она вышла из дома, она был одета в длинную синюю куртку и синие джинсы, на ногах были коричневые туфли, а на голове - серая шляпа.

Полиция просит всех, кто видел женщину или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.