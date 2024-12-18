Пропавшая 63-летняя женщина найдена мертвой

Зинфера вышла из дома в поселке Аэспа во вторник, 17 декабря, в 18:00 и должна была пойти в ближайший магазин, но до него она так и не добралась. Она не вернулась домой, при этом она не взяла с собой мобильный телефон, уходя из дома.