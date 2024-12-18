Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Пропавшая 63-летняя женщина найдена мертвой

Copy
Поминальная свеча. Снимок иллюстративный.
Поминальная свеча. Снимок иллюстративный. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

Полиция просила помощи в поисках 63-летней Зинферы, которая во вторник вечером вышла из дома в поселке Аэспа в волости Кохила Раплаского уезда. К сожалению, пропавшая найдена мертвой.

Зинфера вышла из дома в поселке Аэспа во вторник, 17 декабря, в 18:00 и должна была пойти в ближайший магазин, но до него она так и не добралась. Она не вернулась домой, при этом она не взяла с собой мобильный телефон, уходя из дома.

Сегодня, 20 декабря, около 15:00 полицейские в сотрудничестве с добровольцами нашли тело Зинферы вблизи поселка Кохила в Рапламаа. Нет основания полагать, что в отношении нее было совершено преступление. Экспертиза установит точную причину смерти.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх