Также пора собирать и открыто обсуждать те случаи, когда разгоряченные студенты преследовали и нападали на людей еврейского происхождения – будь то сокурсники или просто прохожие. О таких случаях рассказывают, но кажется, что эстонские журналисты пока недостаточно занялись этим вопросом.
Эти случаи замалчиваются от страха. Страха, что эстонское общество, от полиции до ректоров университетов, не будет защищать жертв, а со стороны экстремистских организаций последуют репрессии.
Конечно, ответственность лежит и на политической элите. Как, например, получилось, что после терактов 7 октября здание дома Стенбока не было освещено в знак солидарности цветами израильского флага, хотя такая практика уже существовала? Голосования в ООН – это уже отдельная тема.
Мы должны понять, как происходит подчинение громкоголосым экстремистам. Академия художеств – это не единственный пример академического антисемитизма в Таллинне. Конкретное решение отменить вторую часть мастер-класса Джонатана Вентуры, преподавателя из Израиля, стало известно общественности только благодаря журналисту Кауру Марану.
Ректор Март Кальм в понедельник сказал журналисту Eesti Ekspress, что «руководство должно чувствовать настроения». Какие именно это настроения? У кого? Требовали ли студенты запретить выступление профессора-еврея? Или это сделали преподаватели? Может быть, кто-то писал жалобы? Как проходило принятие решений?
Как у Академии художеств, так и у других учебных заведений следует выяснить, сколько денег было получено от Катара, Ирана и других стран, занимающихся распространением политического ислама.