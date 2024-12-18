Однако, если посмотреть, что в течение десятилетий говорили многие леволиберальные интеллектуалы и политики поколения 1960-х, то становится ясно: нет никакой разницы, заключает ли Израиль соглашения в Осло или защищается силой - отношение остается неизменным. Теперь к ним присоединились новые красно-коричневые антисемиты с академическим образованием.

Они не понимают, что знаменитая фраза Голды Меир - это правда: «Если бы арабы сложили оружие сегодня, насилия бы больше не было. Если бы евреи сложили оружие сегодня, государства Израиль больше не существовало бы». Они не признают, что именно соглашения в Осло заложили реальную основу для сосуществования. Увы, палестинские арабы не смогли жить в соответствии с этими соглашениями.

У тех, кто разжигает наших студентов, правильным считается только голос пропаганды ХАМАСа

Когда речь идет о правах человека и оценке военных преступлений, единственная страна во всем регионе, от которой можно ожидать адекватности в этом вопросе, – это ненавистный ультралевыми Израиль. Государство, где существует парламент, соответствующий стандартам свободного мира, судебная система и независимая пресса. Кроме того, Израиль знает, что находится под пристальным вниманием как внутри страны, так и за ее пределами, и поэтому тщательно взвешивает свои шаги с юридической точки зрения. А у тех, кто разжигает наших студентов, правильным считается только голос пропаганды ХАМАСа.