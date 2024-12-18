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МНЕНИЕ Красно-коричневые и исламисты шагают по Эстонии рука об руку (7)

Перевод: Вера Копти
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Демонстрация в поддержку Палестины в центре Мальмё.
Демонстрация в поддержку Палестины в центре Мальмё. Фото: Konstantin Sednev
  • Это студенты требовали запретить лекцию профессора-еврея или преподаватели?
  • Только Израиль адекватен в вопросах прав человека и военных преступлений в этом регионе
  • Нужно проявить твердость, чтобы остановить преследователей евреев и поддержать жертв

Случай с Академией художеств - это пример того, как ненависть к евреям, импортированная из исламских государств, находит благодатную почву среди ультралевых и, в конечном итоге, захватывает целые учреждения. Настало время публично и подробно осветить эту проблему в эстонском обществе, пишет член правления Партии правых Марти Аавик.

Также пора собирать и открыто обсуждать те случаи, когда разгоряченные студенты преследовали и нападали на людей еврейского происхождения – будь то сокурсники или просто прохожие. О таких случаях рассказывают, но кажется, что эстонские журналисты пока недостаточно занялись этим вопросом.

Эти случаи замалчиваются от страха. Страха, что эстонское общество, от полиции до ректоров университетов, не будет защищать жертв, а  со стороны экстремистских организаций последуют репрессии.

Конечно, ответственность лежит и на политической элите. Как, например, получилось, что после терактов 7 октября здание дома Стенбока не было освещено в знак солидарности цветами израильского флага, хотя такая практика уже существовала? Голосования в ООН – это уже отдельная тема.

Мы должны понять, как происходит подчинение громкоголосым экстремистам. Академия художеств – это не единственный пример академического антисемитизма в Таллинне. Конкретное решение отменить вторую часть мастер-класса Джонатана Вентуры, преподавателя из Израиля, стало известно общественности только благодаря журналисту Кауру Марану.

Ректор Март Кальм в понедельник сказал журналисту Eesti Ekspress, что «руководство должно чувствовать настроения». Какие именно это настроения? У кого? Требовали ли студенты запретить выступление профессора-еврея? Или это сделали преподаватели? Может быть, кто-то писал жалобы? Как проходило принятие решений?

Как у Академии художеств, так и у других учебных заведений следует выяснить, сколько денег было получено от Катара, Ирана и других стран, занимающихся распространением политического ислама.

Академия художеств уже заявила, что рассматривает возможность создания «межведомственной рабочей группы с участием Министерства образования и науки и Министерства иностранных дел, чтобы обсудить вызовы, связанные с международным обучением в кризисных регионах». Неплохая идея – включить в пресс-релиз, написанный для урегулирования PR-кризиса, слова «рассматривает» и «рабочая группа».

Однако это, конечно, не заменяет полного публичного анализа произошедшего. Комиссии работают медленно. И, давайте будем честными, комиссии часто создаются просто для того, чтобы снять общественное недовольство: выступили и успокоились, потом переключили внимание на свежие новости и, наконец, забыли.

Нельзя допустить, чтобы это произошло. Ради нас всех. Тоталитарные идеологии, разумеется, стремятся подчинить себе европейское общество. В ряде стран Европы на улицах уже буйствуют исламистские экстремисты, действуя рука об руку с ультралевыми политруками. При этом удобно ссылаться на то, что «большинство художественных вузов в Европе сделали то же самое». Если они там (принимающие решения) ленивы и/или боятся, то мы тоже должны поступать так же?

Если бы я родился вчера, возможно, я бы даже поверил в сказки о том, что речь идет исключительно о критике действий правительства Нетаньяху.

Среди европейских левых антисемитизм имеет глубокие корни. Поскольку после Второй мировой войны стало неприемлемым открыто высказываться о национальностях, эта ненависть трансформировалась в обвинения против государства Израиль, независимо от того, что оно делало или не делало. Если бы я родился вчера, то, возможно, поверил бы, что речь идет исключительно о критике действий правительства Нетаньяху.

Однако, если посмотреть, что в течение десятилетий говорили многие леволиберальные интеллектуалы и политики поколения 1960-х, то становится ясно: нет никакой разницы, заключает ли Израиль соглашения в Осло или защищается силой - отношение остается неизменным. Теперь к ним присоединились новые  красно-коричневые антисемиты с академическим образованием.

Они не понимают, что знаменитая фраза Голды Меир - это правда: «Если бы арабы сложили оружие сегодня, насилия бы больше не было. Если бы евреи сложили оружие сегодня, государства Израиль больше не существовало бы». Они не признают, что именно соглашения в Осло заложили реальную основу для сосуществования. Увы, палестинские арабы не смогли жить в соответствии с этими соглашениями.

У тех, кто разжигает наших студентов, правильным считается только голос пропаганды ХАМАСа

Когда речь идет о правах человека и оценке военных преступлений, единственная страна во всем регионе, от которой можно ожидать адекватности в этом вопросе, – это ненавистный ультралевыми Израиль. Государство, где существует парламент, соответствующий стандартам свободного мира, судебная система и независимая пресса. Кроме того, Израиль знает, что находится под пристальным вниманием как внутри страны, так и за ее пределами, и поэтому тщательно взвешивает свои шаги с юридической точки зрения. А у тех, кто разжигает наших студентов, правильным считается только голос пропаганды ХАМАСа.

Усиливается нарратив, в котором Израиль представлен как ужасный злодей, угнетающий своих «крошечных» соседей. Давайте сравним. Совокупная территория стран Лиги арабских государств примерно равна территории России, а если говорить о всех странах с мусульманским большинством, она намного больше. Численность арабов достигает примерно 450 миллионов человек, а последователей ислама по всему миру – 1,9 миллиарда.

Израиль – это узкая полоска земли, даже с Голанскими высотами он вдвое меньше Эстонии. Население страны составляет менее 10 миллионов человек.

Израиль – это узкая полоска земли, даже с Голанскими высотами он вдвое меньше Эстонии. Население страны составляет менее 10 миллионов человек. Разумеется, наши ультралевые и исламские пропагандисты не признают, что Израиль в течение многих лет проявлял колоссальное терпение, несмотря на постоянные ракетные обстрелы со стороны поддерживаемых Ираном террористических организаций.

Академическим институтам должно быть стыдно за своих представителей, распространяющих исламскую пропаганду и разжигающих ненависть. Следовало бы проявить твердость, чтобы однозначно остановить преследование людей еврейского происхождения и поддержать жертв. Вместо этого мы наблюдаем, что у нас, как и в университетах других стран, куда добрались финансисты исламской пропаганды, проще просто сдаться.

Комментарии (7)
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