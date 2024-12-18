Глава Фонда предпринимательства и инноваций отозвана со своего поста

По словам Кати Кусмин, за прошедший год был сделан хороший шаг на пути к более эффективной организации. «Когда я пришла в EIS, у меня было три основные цели: завершить слияние двух учреждений, укрепить организацию за счет более эффективной работы и создания ясности в процессах и управлении качеством, а также быть более ориентированным на клиента, сохраняя ориентацию и на повышение конкурентоспособности национальной экономики, исходя из потребностей предпринимателей», - сказала Кусмин.

По ее утверждению, фонд столкнулся со многими проблемами, которые необходимо было учитывать при реформировании организации.

«В целях экономии мы сократили 66 должностей в течение года и вступим в 2025 год с затратами на рабочую силу на 3,3 млн евро или на 12 процентов меньшими, чем в этом году. Мы пересмотрели процессы и сократили дублирование. В разработке находится переход к унифицированному обслуживанию клиентов, а также завершается процесс оценки услуг, чтобы при ограниченных ресурсах более эффективно вносить вклад в области, где наблюдается сбой рынка, и быстрее реагировать на изменения. В разработке находится проект по сокращению нормативных требований и бюрократической волокиты, затрагиваемых EIS. Однако сложно сделать выбор, на чем сосредоточиться, а от чего отказаться в ситуации, когда обновление ожиданий учредителя фонда затянулось», - заявила Кусмин.