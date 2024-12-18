Совет Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) на сегодняшнем заседании отозвал с поста председателя правления Кати Кусмин, которая будет занимать эту должность только до 20 января. Кусмин удалось пробыть на посту чуть больше года.
Глава Фонда предпринимательства и инноваций отозвана со своего поста
По словам Кати Кусмин, за прошедший год был сделан хороший шаг на пути к более эффективной организации. «Когда я пришла в EIS, у меня было три основные цели: завершить слияние двух учреждений, укрепить организацию за счет более эффективной работы и создания ясности в процессах и управлении качеством, а также быть более ориентированным на клиента, сохраняя ориентацию и на повышение конкурентоспособности национальной экономики, исходя из потребностей предпринимателей», - сказала Кусмин.
По ее утверждению, фонд столкнулся со многими проблемами, которые необходимо было учитывать при реформировании организации.
«В целях экономии мы сократили 66 должностей в течение года и вступим в 2025 год с затратами на рабочую силу на 3,3 млн евро или на 12 процентов меньшими, чем в этом году. Мы пересмотрели процессы и сократили дублирование. В разработке находится переход к унифицированному обслуживанию клиентов, а также завершается процесс оценки услуг, чтобы при ограниченных ресурсах более эффективно вносить вклад в области, где наблюдается сбой рынка, и быстрее реагировать на изменения. В разработке находится проект по сокращению нормативных требований и бюрократической волокиты, затрагиваемых EIS. Однако сложно сделать выбор, на чем сосредоточиться, а от чего отказаться в ситуации, когда обновление ожиданий учредителя фонда затянулось», - заявила Кусмин.
«Организация сложнее, чем кажется на первый взгляд, и охватывает множество различных областей. Могу со спокойной душой сказать, что мы с командой EIS в этом году принимали решения взвешенно, учитывая задачи, поставленные перед фондом, и долгосрочную эффективность. Я благодарю партнеров по сотрудничеству и всех людей, работающих в EIS, чья преданность делу и знания создают ценность для экономики Эстонии», - добавила Кусмин.
По словам Сандры Сярав, главы совета EIS, общество, и особенно предприниматели, ожидают, что EIS будет реагировать на изменения рыночной ситуации быстрее, чем раньше, и что бюрократия, связанная с подачей заявок на гранты, будет сокращена.
«Как совет, так и общественность ожидали, что различные услуги, предлагаемые EIS, и работа всего учреждения будут рассмотрены по существу и проанализированы вместе с партнерами, какие из них являются наиболее важными для предпринимателей и предлагают наибольшие возможности. По мнению совета, эти изменения не произошли быстро и эффективно, поэтому мы совместно решили, что этим процессом должен руководить новый лидер», - пояснила Сярав.
«Я благодарю Кати Кусмин за ее работу, и мы уже начали искать нового руководителя», - добавила председатель совета.
Кати Кусмин вступила в должность 6 декабря 2023 года, а ее последний рабочий день - 20 января. В соответствии с Законом о государственном имуществе и уставом фонда ей будет выплачено выходное пособие в размере трехмесячного оклада. Сигрид Харьо и Ааре Ярван останутся членами правления. В состав совета EIS входят Сандра Сярав, Майт Пальтс, Ханнес Оянгу, Хандо Саттер, Ренно Вейнтал, Анто Лийват, Оливер Вэяртныу и Таави Тамкиви.