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Глава Фонда предпринимательства и инноваций отозвана со своего поста

Перевод: Павел Соболев
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Кати Кусмин.
Кати Кусмин. Фото: Andres Haabu

Совет Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) на сегодняшнем заседании отозвал с поста председателя правления Кати Кусмин, которая будет занимать эту должность только до 20 января. Кусмин удалось пробыть на посту чуть больше года.

По словам Кати Кусмин, за прошедший год был сделан хороший шаг на пути к более эффективной организации. «Когда я пришла в EIS, у меня было три основные цели: завершить слияние двух учреждений, укрепить организацию за счет более эффективной работы и создания ясности в процессах и управлении качеством, а также быть более ориентированным на клиента, сохраняя ориентацию и на повышение конкурентоспособности национальной экономики, исходя из потребностей предпринимателей», - сказала Кусмин.

По ее утверждению, фонд столкнулся со многими проблемами, которые необходимо было учитывать при реформировании организации.

«В целях экономии мы сократили 66 должностей в течение года и вступим в 2025 год с затратами на рабочую силу на 3,3 млн евро или на 12 процентов меньшими, чем в этом году. Мы пересмотрели процессы и сократили дублирование. В разработке находится переход к унифицированному обслуживанию клиентов, а также завершается процесс оценки услуг, чтобы при ограниченных ресурсах более эффективно вносить вклад в области, где наблюдается сбой рынка, и быстрее реагировать на изменения. В разработке находится проект по сокращению нормативных требований и бюрократической волокиты, затрагиваемых EIS. Однако сложно сделать выбор, на чем сосредоточиться, а от чего отказаться в ситуации, когда обновление ожиданий учредителя фонда затянулось», - заявила Кусмин.

«Организация сложнее, чем кажется на первый взгляд, и охватывает множество различных областей. Могу со спокойной душой сказать, что мы с командой EIS в этом году принимали решения взвешенно, учитывая задачи, поставленные перед фондом, и долгосрочную эффективность. Я благодарю партнеров по сотрудничеству и всех людей, работающих в EIS, чья преданность делу и знания создают ценность для экономики Эстонии», - добавила Кусмин.

По словам Сандры Сярав, главы совета EIS, общество, и особенно предприниматели, ожидают, что EIS будет реагировать на изменения рыночной ситуации быстрее, чем раньше, и что бюрократия, связанная с подачей заявок на гранты, будет сокращена.

«Как совет, так и общественность ожидали, что различные услуги, предлагаемые EIS, и работа всего учреждения будут рассмотрены по существу и проанализированы вместе с партнерами, какие из них являются наиболее важными для предпринимателей и предлагают наибольшие возможности. По мнению совета, эти изменения не произошли быстро и эффективно, поэтому мы совместно решили, что этим процессом должен руководить новый лидер», - пояснила Сярав.

«Я благодарю Кати Кусмин за ее работу, и мы уже начали искать нового руководителя», - добавила председатель совета.

Кати Кусмин вступила в должность 6 декабря 2023 года, а ее последний рабочий день - 20 января. В соответствии с Законом о государственном имуществе и уставом фонда ей будет выплачено выходное пособие в размере трехмесячного оклада. Сигрид Харьо и Ааре Ярван останутся членами правления. В состав совета EIS входят Сандра Сярав, Майт Пальтс, Ханнес Оянгу, Хандо Саттер, Ренно Вейнтал, Анто Лийват, Оливер Вэяртныу и Таави Тамкиви.

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