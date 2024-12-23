Специалист по лечебному питанию в канун праздников: не обманывайтесь, еды с отрицательной калорийностью не бывает!

- Мне кажется, что люди, которые имеют тяжелые хронические заболевания, включая и те, которые вы перечислили, они всегда должны придерживаться своего обычного режима питания. Нужно стараться не срываться, потому что иначе самочувствие, конечно, ухудшится. Показатели крови станут хуже, и можно даже довести себя до госпитализации в праздники, что очень сильно эти праздники испортит.

Но и те люди, у которых нет хронических заболеваний, они тоже столкнутся в случае переедания с проблемами. Потому что и у них самочувствие будет плохое. Если честно, мне вообще не очень понятно, почему при встрече Нового года мы едим ночью. Да, я понимаю, что это традиция, что так давно сложилось, и люди к этой ночи готовятся… Но мне не понятно, почему нельзя уже вечером хорошенько поужинать…

Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

- То есть вы считаете, что Новый год можно отмечать так же, как люди отмечают день рождения?

- Да, вот именно. Вечером вы покушали, поели и оливье, и все остальное, что положено есть за праздничным столом, ну а в полночь же можно поднять по бокалу шампанского и отправиться гулять. Можно провести ночь, наслаждаясь фейерверками ли же световыми шоу, проводящимися в городе. Тогда это тоже отвлекло бы от переедания. Может быть, это спасет для вас следующий день!