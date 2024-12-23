Многие люди отступают за праздничным столом от своих пищевых привычек и позволяют себе невоздержанность. О том, безобидно ли переедание на праздники, есть риски вызвать у себя кратко- или даже долгосрочные проблемы со здоровьем, а также о многом другом в студии Postimees поразмышляла специалист по лечебному питанию Анне Орасмяэ-Чижик.
Специалист по лечебному питанию в канун праздников: не обманывайтесь, еды с отрицательной калорийностью не бывает!
Выдержки из беседы:
- Легко ли можно увлечься поеданием вкусной еды на праздник так, чтобы это обернулось не несколькими часами со вздутием живота на следующее после праздника утро, а более долгим дискомфортом? Какие неблагоприятные факторы могут тут сыграть свою роль?
- Как это ни грустно звучит, но основной фактор тут - это гости. Потому что когда мы едим в коллективе, в компании, то даже если эта компания не очень большая, мы все равно увлекаемся беседой, какими-то историями, и в итоге съедаем больше.
У нас есть даже такой метод лечения в работе с людьми с пониженным аппетитом, когда нужно, чтобы они набирали вес, что мы просто говорим им, что нужно есть в компании. И вот именно в праздники самый большой риск переедания связан с тем, что мы просто много болтаем, много общаемся, и совсем не замечаем, сколько съели.
- Есть ли среди традиционных продуктов на новогоднем столе такие, которые можно назвать если не подводными минами, то хотя бы скрытыми подводными камнями? Те же маринованные грибы или другие острые вещи из закатанных банок, если не знать меры, могут испортить если не сам праздник, то, по крайней мере, следующий день после него?
- Грибы? А не оливье? Не шуба?
- С них надо начинать? Грибочки на этом фоне - ерунда?
- Да, грибы на этом фоне - это маленькая часть риска. На Рождество во многих домах у нас ведь и кровяная колбаса на столе, которая содержит перловую крупу, которая не особенно способствует здоровому пищеварению. Да, это вкусно, но для живота это тяжело.
Да, маринованные салаты, особенно те, что люди сами заготовили, часто в огромных количествах выставляются на Рождество и Новый год на праздничный стол. И случается, что люди на них налегают, это правда, но мне кажется, что главный удар мы получаем все-таки от жирных салатов.
Плюс на Рождество это, конечно, также и свинина, особенно в эстонских семьях. То есть самые большие риски связаны с теми продуктами, про которых мы априори знаем, что они тяжелы для пищеварения.
- Принято считать, что с алкоголем проблемы возникают тогда, когда человек пьет, но не закусывает. И также известно, что некоторые продукты не очень хорошо совместимы с алкоголем. Есть ли что-то из традиционных в наших широтах продуктов рождественского и новогоднего стола, что именно при сочетании таких факторов, как переедание и обильное возлияние алкоголя, может создать прямо-таки опасную нагрузку на организм?
- Начнем с того, что алкоголь - это вообще нездоровая история. Но если человек пьет на голодный желудок, то опьянение наступает достаточно быстро, потому что в желудке ничего нет. Алкоголь быстрее впитывается в слизистую оболочку, попадает в кровь, и человек пьянеет.
Но если следовать так называемым отцовским методам, то есть сначала плотно поесть, а потом выпить, то тогда опьянение наступит позже, но зато оно наступит как по щелчку.
То есть вроде с человеком все в порядке, он ведет себя адекватно, не выглядит пьяным… Но что происходит с едой в желудке? Наш желудок - это ведь емкость, где еда все перемешивается и перемешивается, измельчается, и начинает поступать в органы пищеварения, в кишечник.
И если пить как бы «поверх еды», то алкоголь впитывается в пищу, это происходит постепенно, и когда пища уже переполнена алкоголем, начинается всасывание в слизистую. И тут получается двойной бич: с одной стороны, начинается всасывание в желудке, но та еда, которая уже пропиталась алкоголем, и измельчилась, она уже поступает в кишечник.
И тут получается двойной алкогольный удар. И поэтому нельзя говорить, что в совокупности именно с какими-то продуктами алкоголь становится опасным. Я бы сказала, что тут надо разделить, мухи и котлеты должны быть отдельно. Нужно просто выпивать умеренно, и также нужно не переедать.
- При каких хронических заболеваниях человек даже в день праздника, когда все привыкли позволять себе немного «отрываться», должен быть осторожен с дозировкой угощений? Только ли это люди с проблемами пищеварительного тракта или, допустим, с диабетом, или же и для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы тоже действует правило крайней осторожности в смысле переедания?
- Мне кажется, что люди, которые имеют тяжелые хронические заболевания, включая и те, которые вы перечислили, они всегда должны придерживаться своего обычного режима питания. Нужно стараться не срываться, потому что иначе самочувствие, конечно, ухудшится. Показатели крови станут хуже, и можно даже довести себя до госпитализации в праздники, что очень сильно эти праздники испортит.
Но и те люди, у которых нет хронических заболеваний, они тоже столкнутся в случае переедания с проблемами. Потому что и у них самочувствие будет плохое. Если честно, мне вообще не очень понятно, почему при встрече Нового года мы едим ночью. Да, я понимаю, что это традиция, что так давно сложилось, и люди к этой ночи готовятся… Но мне не понятно, почему нельзя уже вечером хорошенько поужинать…
- То есть вы считаете, что Новый год можно отмечать так же, как люди отмечают день рождения?
- Да, вот именно. Вечером вы покушали, поели и оливье, и все остальное, что положено есть за праздничным столом, ну а в полночь же можно поднять по бокалу шампанского и отправиться гулять. Можно провести ночь, наслаждаясь фейерверками ли же световыми шоу, проводящимися в городе. Тогда это тоже отвлекло бы от переедания. Может быть, это спасет для вас следующий день!
- Можно ли не систематическими, а разовыми случаями переедания серьезно себе навредить? И, самое главное, можно ли сравнить склонность к перееданию с разного рода зависимостями? Условно говоря, возможно ли, сначала давая себе поблажки только по праздникам, в итоге пристраститься к постоянному перееданию?
- Если мы говорим про нарушение пищевого поведения, такое нарушение, как переедание, то сорваться на постоянное переедание из-за отдельных случаев по праздникам все-таки трудно.
Одно дело, если человек изначально знает, что у него есть такая проблема, и он все время держится. Следит за режимом питания, за объемами порций. Для таких людей опасно «отпустить вожжи» на праздник, риск отката на прежнюю позицию для них имеется. Но обычный человек, здоровый, если вдруг он переел, то тут нет такой зависимости, что он потом начнет часто переедать.
Ведь когда мы один раз переели и испытали неприятное ощущение, которое длилось сутки или даже пару суток, то вряд ли мы хотим к этому возвращаться.
- Наверное, подавляющему большинству людей кажется, что переедание - это проблема психологического характера, присущая в первую очередь людям со слабой волей. Так ли это на самом деле?
- Если мы говорим о склонности к перееданию, то изначально наши привычки идут из детства. И в большей степени это психиатрическая проблема. Потому что это выглядит так, что человек привык себя или награждать, или наказывать едой.
Наказание себя едой - это не так, что человек уходит в голодовку и не ест. У некоторых людей это бывает таким образом, что человек начинает есть, приговаривая, что вот, я буду есть, потому что я так и так некрасивый. Я и так все неправильно делаю, так что пусть мне будет хуже.
Это страшная история, когда нам в детстве говорят, что ты хороший и поэтому ты можешь съесть эту конфетку, или что ты плохой и поэтому эту конфетку не заслужил.
- Существуют ли какие-то типы продуктов, которые можно рекомендовать людям, страдающим склонностью к перееданию, для того, чтобы, как говорится, они часто могли «заморить червячка»? Есть ли какие-то вещи, с помощью которых допустимо постоянно утолять чувство голода, относительно приемлемые альтернативы чипсам или каким-то снэкам, или же постоянно есть вредно даже самые здоровые продукты?
- Я думаю, что люди, которые имеют склонность к перееданию, должны иметь четкий режим принятия пищи. И, увы, они не должны позволять себе перекусы, потому что это тоже расслабляет, и человек может снова сорваться.
И когда человек вырабатывает себе режим питания, например, трехразовое питание с обычными порциями или пятиразовое с небольшими, надо ему следовать. Главное - это укладываться в определенное количество калорий, которое диетологи этим людям посоветовали.
В общем, нельзя сказать кому-то, что, мол, можешь всегда есть сельдерей, потому что он безопасен или что он с отрицательной калорийностью. Это неправда, потому что не бывает еды с отрицательной калорийностью, ведь даже у воды она не отрицательная, а нулевая.
Поэтому не стоит позволять себе перекусы, успокаивая себя тем, что, мол, я же не чипсы ем. Это неправильно.
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