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На чемпионате мира по футболу 2034 года футбольным болельщикам вновь придется мириться с суровой реальностью

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На чемпионате мира по футболу в Дохе болельщики на стадионах не могли распивать алкоголь, для этого были оборудованы специальные зоны.
На чемпионате мира по футболу в Дохе болельщики на стадионах не могли распивать алкоголь, для этого были оборудованы специальные зоны. Фото: MARKO DJURICA

На прошедшем на прошлой неделе конгрессе Международной футбольной федерации (FIFA) была определена страна-хозяйка чемпионата мира 2034 года. Поскольку футбольный праздник отправится в Саудовскую Аравию, болельщикам вновь придется принять суровую реальность.

Хотя FIFA еще официально не подтвердила эту информацию, издание Guardian, ссылаясь на свои источники, сообщает, что на стадионах Саудовской Аравии пиво продаваться не будет. Также у представителей FIFA якобы нет планов оказывать давление на Саудовскую Аравию по этому вопросу.

Причем дело может не ограничиться только стадионами: если в большинстве других мусульманских стран в роскошных отелях все же можно купить и употреблять алкоголь, то в Саудовской Аравии запрещено и это.

Алкоголь был запрещен в нефтяной стране в 1952 году королем Ибн Саудом, и запрет был в силе для всех без исключения вплоть до января этого года. Только в начале года в столице Эр-Рияде сделали исключение для одного (!) магазина, где разрешена продажа алкоголя немусульманам-дипломатам.

Факт, который, конечно, болельщиков не утешает.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре пиво также не продавалось на стадионах - факт, который обошелся FIFA в 40 миллионов долларов США, поскольку американская компания AB InBeV, производящая Budweiser и другие напитки, является их крупным спонсором. Однако в специально созданных фан-зонах FIFA болельщики все же могли употреблять пиво.

На стадионах, правда, пришлось довольствоваться безалкогольным пивом Bud Zero и прохладительными напитками.

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