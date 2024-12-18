На чемпионате мира по футболу 2034 года футбольным болельщикам вновь придется мириться с суровой реальностью

Хотя FIFA еще официально не подтвердила эту информацию, издание Guardian, ссылаясь на свои источники, сообщает, что на стадионах Саудовской Аравии пиво продаваться не будет. Также у представителей FIFA якобы нет планов оказывать давление на Саудовскую Аравию по этому вопросу.

Причем дело может не ограничиться только стадионами: если в большинстве других мусульманских стран в роскошных отелях все же можно купить и употреблять алкоголь, то в Саудовской Аравии запрещено и это.

Алкоголь был запрещен в нефтяной стране в 1952 году королем Ибн Саудом, и запрет был в силе для всех без исключения вплоть до января этого года. Только в начале года в столице Эр-Рияде сделали исключение для одного (!) магазина, где разрешена продажа алкоголя немусульманам-дипломатам.

Факт, который, конечно, болельщиков не утешает.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре пиво также не продавалось на стадионах - факт, который обошелся FIFA в 40 миллионов долларов США, поскольку американская компания AB InBeV, производящая Budweiser и другие напитки, является их крупным спонсором. Однако в специально созданных фан-зонах FIFA болельщики все же могли употреблять пиво.

На стадионах, правда, пришлось довольствоваться безалкогольным пивом Bud Zero и прохладительными напитками.