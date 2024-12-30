Бизнесмены года Йоозеп и Оливер помогают людям сэкономить: просроченные продукты уходят на ура

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

Успех Sumena впечатляет: фирма, торгующая продуктами и товарами первой необходимости с истекшим или истекающим сроком годности, с начала 2024 года как минимум удвоила продажи в годовом исчислении.

Sumena принципиально торгует только почти или уже просроченными товарами - таким образом предприятие пытается помочь потребителям сэкономить, а заодно сократить объемы пищевых отходов.

Компания активно расширяется: в дополнение к интернет-магазину и киоску в Таллинне, в мае 2024 года Sumena открыла новую торговую точку в Тарту.

«В этом году мы в два раза увеличили площадь нашего склада и к весне планируем открыть два новых магазина, для которых ищем помещения в Таллинне и других городах», - рассказывает сооснователь фирмы Оливер Себастьян Ламп.

По его словам, с начала нынешнего года Sumena уже реализовала по меньшей мере миллион единиц различных товаров с истекшим или истекающим сроком годности.

«Мы провели исследование, и его результаты показали, что на Северо-Востоке Эстонии и в Пярну люди с нетерпением ждут открытия магазинов, предлагающих товары, у которых срок "лучше до" уже наступил или приближается. Сейчас мы ищем для них подходящие помещения», – дополняет картину Ламп.

Согласно статистике, в Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на общую сумму порядка 164 миллионов евро, или примерно 127 килограммов на человека.

Таким образом, речь идет не только о снижении количества отходов: Ламп и Кальюла делают важное в европейском масштабе дело - помогают экономить ресурсы и способствуют внедрению практик устойчивого производства и потребления.

В прошлом году оборот Sumena OÜ составил 653 590 евро, увеличившись в шесть раз по сравнению с показателями 2022 года. На данный момент в компании Sumena работают 13 человек.