Полиция сообщила, что вчера днем в Пярну на Лихула маантеэ во время проверки на трезвость 31-летний водитель напал на сотрудника полиции, который выполнял служебные обязанности.
После положительного алкотеста водитель напал на полицейского
По словам пресс-секретаря полиции, во время рейда у водителя было выявлено алкогольное опьянение и в отношении его начато производство по делу о проступке. Водитель ударил полицейского после того, как вышел из автомобиля для проведения процессуальных действий.
Водитель был задержан по подозрению в совершении преступления. Инцидент расследуется в рамках уголовного производства по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся применения насилия в отношении представителя власти. В случае обвинительного приговора мужчине грозит денежный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.