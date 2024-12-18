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После положительного алкотеста водитель напал на полицейского

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Pärnu Postimees

Полиция сообщила, что вчера днем в Пярну на Лихула маантеэ во время проверки на трезвость 31-летний водитель напал на сотрудника полиции, который выполнял служебные обязанности.

По словам пресс-секретаря полиции, во время рейда у водителя было выявлено алкогольное опьянение и в отношении его начато производство по делу о проступке. Водитель ударил полицейского после того, как вышел из автомобиля для проведения процессуальных действий.

Водитель был задержан по подозрению в совершении преступления. Инцидент расследуется в рамках уголовного производства по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся применения насилия в отношении представителя власти. В случае обвинительного приговора мужчине грозит денежный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

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