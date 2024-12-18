Полиция просит помощи в поисках 15-летнего Давида

Давид ушел из учебного заведения в волости Кастре в пятницу, 13 декабря, и до сих пор не вернулся. Возможно, он находится в Таллинне. На телефонные звонки он не отвечает.

Рост подростка 183 см, телосложение спортивное. В день исчезновения на нем были черная куртка, светлые спортивные штаны и черно-белые кроссовки Nike. С собой у него темно-серая сумка через плечо Trapstar.

Полиция просит всех, кто видел Давида или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.