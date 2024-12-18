В Сирии находят все больше массовых захоронений времен Асада. Опознавать останки будут еще долго

Это перевод материала корреспондента Би-би-си Лины Синджаб, находящейся сейчас в Дамаске. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Менее чем в 10 км от оживленного центра Дамаска, в северо-западном пригороде Адра, участок пересохшей земли отгорожен цементными стенами.

Подъезжая к нему, мы видим группу спасателей из гуманитарной организации «Белые каски». Они ищут массовые захоронения.

За последние несколько дней в интернете появились видеоролики о массовых захоронениях, в которых режим Башара Асада хоронил замученных до смерти в печально известных сирийских тюрьмах.

В Адре «Белые каски» обнаружили небольшую яму, в которой лежало несколько больших белых пластиковых пакетов, наполненных останками тел.

Полученное от них сообщение гласит: «Семь тел, восьмая могила, неизвестные».

Команда извлекала найденные останки, черепа и кости. Были собраны образцы ДНК. Останки были помещены в черные пластиковые мешки для документации и дальнейшего анализа.

Исмаэль Абдулла, один из спасателей, говорит, что на их плечи легло тяжелое бремя.

«Тысячи людей пропали без вести. Потребуется время - много времени, - чтобы узнать правду о том, что с ними произошло», - говорит он.

«Сегодня, получив звонок о том, что здесь может быть массовое захоронение, мы обнаружили в земле останки семи гражданских лиц».