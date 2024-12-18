Закон был принят 66 голосами против 1 при 1 воздержавшемся.

В результате принятия поправки государство сможет сэкономить около 400 000 евро в год. Авторы законопроекта считают, что снижение порога компенсации расходов, связанных с работой депутата Рийгикогу, на одну шестую часть является разумным и не подорвет работу нынешнего состава Рийгикогу.

В настоящее время депутатам Рийгикогу на основании документации о затратах компенсируют до 30 процентов от их зарплаты. Депутаты Рийгикогу, инициировавшие законопроект, единодушны в том, что в условиях сокращения расходов по всей стране Рийгикогу также должен проявить солидарность и сократить свои расходы.

Конституция не позволяет Рийгикогу изменять зарплаты своих депутатов, но оно может сократить другие расходы, связанные с его работой. «Снижение лимита на возмещение расходов, связанных с работой депутата Рийгикогу, - один из способов сделать это без существенного ущерба для выполнения конституционных функций Рийгикогу», - отметили инициаторы законопроекта.

Инициаторами законопроекта выступили спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, вице-спикеры Тоомас Кивимяги и Арво Аллер, а также фракция Eesti 200, фракция Социал-демократической партии, фракция Партии реформ и фракция EKRE.