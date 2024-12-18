В Латвии возбуждено уголовное дело в связи с проектом Rail Baltica

Как сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре, обстоятельством для возбуждения уголовного дела послужило то, что ответственные за внедрение проекта Rail Baltica государственные должностные лица, возможно, нанесли ущерб госбюджету в крупном размере в связи со строительством объектов инфраструктуры Rail Baltica.

Уголовный процесс начат по факту преступного деяния, предусмотренного разделом уголовного закона о преступных деяниях на службе в государственных структурах.

Уголовный процесс против конкретных должностных лиц не возбужден.

По решению генпрокурора уголовный процесс передан для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

В интересах следствия более детальные сведения о начатом уголовном процессе пока предоставлены не будут.

В БПБК агентству ЛЕТА сообщили, что бюро знакомится с материалами уголовного процесса, полученными от прокуратуры. После этого БПБК примет решение о дальнейших действиях, в том числе о создании следственной группы.

Как сообщалось, Генпрокуратура начала проверку в июне. Также сообщалось, что 10 декабря правительство достигло концептуальной договоренности о сценарии внедрения первой очереди Rail Baltica.

В соответствии с докладом об исследовании ситуации в проекте Rail Baltica, проведенным высшими ревизионными учреждениями стран Балтии, сейчас нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной магистралью Rail Baltica.

Согласно последней информации RB Rail, затраты на строительство первой очереди Rail Baltica в Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, однако возможна потенциальная экономия до 400 млн евро в результате оптимизации технических решений, а также снижение других затрат.

Общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.