Ср, 18.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Лишившаяся поста главы Фонда предпринимательства и инноваций Кати Кусмин: совет был недоволен темпами работы

Перевод: Павел Соболев
Copy
Кати Кусмин.
Кати Кусмин. Фото: Mihkel Maripuu

В среду совет Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) отозвал со своего поста председателя правления Кати Кусмин. По словам самой Кусмин, совет не был удовлетворен темпами ее работы.

«Основная претензия, из-за которой меня отозвали с должности председателя правления EIS, заключалась в том, что необходимые изменения не происходили достаточно быстрыми темпами, как того ожидал совет», - сказала Кусмин Postimees.

Кусмин отметила, что сложность организации может быть не очевидна на первый взгляд, но это очень сложная организация, состоящая из множества различных областей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх