В среду совет Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) отозвал со своего поста председателя правления Кати Кусмин. По словам самой Кусмин, совет не был удовлетворен темпами ее работы.
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Лишившаяся поста главы Фонда предпринимательства и инноваций Кати Кусмин: совет был недоволен темпами работы
«Основная претензия, из-за которой меня отозвали с должности председателя правления EIS, заключалась в том, что необходимые изменения не происходили достаточно быстрыми темпами, как того ожидал совет», - сказала Кусмин Postimees.