Крупный банк откроет в Таллинне балтийскую штаб-квартиру

Банк отмечает, что как более крупный, сильный и эффективный банк он может поддерживать планы роста своих клиентов. Повседневная банковская деятельность SEB в Эстонии, Латвии и Литве продолжится в прежнем режиме.

«SEB работает как единая организация в странах Балтии уже более десяти лет, и сейчас мы делаем следующий шаг, приводя правовую структуру в лучшее соответствие нашей операционной модели. В результате слияния трех банков будет создан банк с крупнейшей базой капитала и возможностями финансирования в странах Балтии. Это позволяет нам еще в большей степени поддерживать стремления наших клиентов к росту. Это также значительно упрощает процессы мониторинга и отчетности», - прокомментировал Аллан Парик, председатель правления SEB Pank.

«Цель SEB - предложить клиентам лучшие консультации и самый широкий доступ к капиталу на рынке. Учитывая увеличение количества долгосрочных и масштабных проектов во всех странах Балтии, сейчас хорошее время для перемен. Кроме того, нормативно-правовая база в последние годы становится все более сложной, поэтому конкурентное преимущество банковской деятельности связано с масштабируемостью, более сильным балансом, дигитализацией и устойчивостью к изменениям внешней среды. Изменение поддерживает все эти аспекты. Это также сокращает время, необходимое для вывода на рынок новых продуктов и решений, что важно как для наших частных, так и для бизнес-клиентов», - добавила Нийна Эйкяс, руководитель балтийского подразделения SEB.

Ожидается, что новая структура вступит в силу в начале 2027 года после получения соответствующих разрешений регулирующих органов от местных надзорных органов и Европейского центрального банка.