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ЭОК экономит: бюджет урезан почти на полмиллиона евро

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Президент ЭОК Керсти Кальюлайд и генеральный секретарь организации Кристо Тохвер.
Президент ЭОК Керсти Кальюлайд и генеральный секретарь организации Кристо Тохвер. Фото: Madis Veltman

Собрание представителей Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) утвердило бюджет на 2025 год в размере 14,83 млн евро, что примерно на 400 000 евро меньше бюджета организации на текущий год, сообщает RusERR.

Более половины бюджета ЭОК на следующий год, или 8,3 млн евро, предназначено на финансирование подготовки к зимним Олимпийским играм в Милане и прочего спорта высоких достижений. Пособия спортивным организациям составят 4,3 млн евро. При этом расходы на образование, любительский спорт, маркетинг и проекты олимпийского движения будут урезаны в рамках общего сокращения расходов.

«Основные падения в плане доходов бюджета произошли в связи с урезанием государственного финансирования и падением спонсорских выплат от Международного олимпийского комитета», - сказал генеральный секретарь ЭОК Кристо Тохвер.

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