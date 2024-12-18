ЭОК экономит: бюджет урезан почти на полмиллиона евро

Более половины бюджета ЭОК на следующий год, или 8,3 млн евро, предназначено на финансирование подготовки к зимним Олимпийским играм в Милане и прочего спорта высоких достижений. Пособия спортивным организациям составят 4,3 млн евро. При этом расходы на образование, любительский спорт, маркетинг и проекты олимпийского движения будут урезаны в рамках общего сокращения расходов.