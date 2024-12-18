Собрание представителей Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) утвердило бюджет на 2025 год в размере 14,83 млн евро, что примерно на 400 000 евро меньше бюджета организации на текущий год, сообщает RusERR.
ЭОК экономит: бюджет урезан почти на полмиллиона евро
Более половины бюджета ЭОК на следующий год, или 8,3 млн евро, предназначено на финансирование подготовки к зимним Олимпийским играм в Милане и прочего спорта высоких достижений. Пособия спортивным организациям составят 4,3 млн евро. При этом расходы на образование, любительский спорт, маркетинг и проекты олимпийского движения будут урезаны в рамках общего сокращения расходов.
«Основные падения в плане доходов бюджета произошли в связи с урезанием государственного финансирования и падением спонсорских выплат от Международного олимпийского комитета», - сказал генеральный секретарь ЭОК Кристо Тохвер.