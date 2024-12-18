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Рийгикогу остановил выдачу разрешений на добычу горючего сланца

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Сланец долгое время обеспечивал Эстонии относительную энергетическую независимость, однако его дальнейшее использование становится все более дорогим и проблематичным.
Сланец долгое время обеспечивал Эстонии относительную энергетическую независимость, однако его дальнейшее использование становится все более дорогим и проблематичным. Фото: Mihkel Maripuu

Рийгикогу в среду принял поправки к Закону о полезных ископаемых, в соответствии с которыми до 1 января 2026 года приостанавливают производство по лицензиям на добычу полезных ископаемых.

За принятие поправок проголосовали 55 депутатов, а против 21.

Согласно пояснительной записке, следует временно остановить производство до тех пор, пока не будут выяснены экологическое воздействие добычи и использования горючего сланца, меры, позволяющие достичь целей Эстонии в области климата, а также потребности и возможности в области использования горючего сланца. Прекращение производства не ограничивает текущую деятельность сланцевых предприятий.

Закон допускает исключения, если планируется расширение деятельности на граничащую с существующим прииском территорию и на это уже имеется разрешение. Кроме того, государство не будет до 2026 года продлевать срока действия разрешений на расширяемые зоны. Исключения будут делаться только в том случае, если это позволит целесообразнее добывать горючий сланец и делать это в соответствии с экологическими требованиями.

Вместе с приостановлением производства приостанавливается и инициированная процедура оценки экологического воздействия.

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