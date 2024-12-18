Расположенная в архипелаге Хельсинки туристическая деревня выделяется своими экологичными решениями и уникальным дизайном. Созданное финнами решение не только радует глаз, но и проявляет заботу об окружающей среде.
Для подписчиков
Заслужили! ⟩ Маленькая финская деревня получила мировое признание
Туристическая деревня Majamaja получила международную награду за выдающийся дизайн, сообщает Iltalehti. Здания деревни, расположенной на островах Лааяасало в архипелаге Хельсинки, построены с учетом целей устойчивого развития.