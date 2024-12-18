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Заслужили! Маленькая финская деревня получила мировое признание

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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Расположенная в архипелаге Хельсинки туристическая деревня выделяется своими экологичными решениями и уникальным дизайном. Созданное финнами решение не только радует глаз, но и проявляет заботу об окружающей среде.

Туристическая деревня Majamaja получила международную награду за выдающийся дизайн, сообщает Iltalehti. Здания деревни, расположенной на островах Лааяасало в архипелаге Хельсинки, построены с учетом целей устойчивого развития.

Проект деревни, разработанный архитектурным бюро Littow Architectes, является полностью автономным: он самостоятельно производит чистую воду и электричество. В конце ноября проект получил архитектурную премию Dezeen Awards.

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