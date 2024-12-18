Инвестиции в космос

Китай прилагает значительные усилия, чтобы утвердиться в качестве крупного игрока в космосе. Некоторые страны, включая Соединенные Штаты, все чаще рассматривают космос не только с научной точки зрения, но и с точки зрения ресурсов и национальной безопасности.

В последние годы Китайское национальное космическое управление осуществило ряд все более сложных роботизированных лунных миссий, включая первую в истории доставку лунных образцов с обратной стороны Луны в начале этого года.

Китай также собирается стать второй после США страной, высадившей людей на Луну, и уже представил специально разработанный скафандр для этой миссии, которая должна состояться к 2030 году.

В Вашингтоне многие видят в космических амбициях Китая реальную угрозу. Глава НАСА Билл Нельсон убежден, что США и Китай «фактически участвуют в гонке» за возвращение на Луну, где, по его мнению, Пекин хочет предъявить территориальные претензии. По этой причине гражданскую космическую программу Китая он предложил считать заодно и военной программой.

В последнее время Китай все чаще фигурирует в заголовках космических новостей. В начале этого года страна впервые в истории доставила на Землю образцы горных пород и грунта с обратной стороны Луны.