17 декабря 2024 года тайконавты провели в открытом космосе 9 часов и 6 минут у космической станции «Тяньгун».
Китайский космический марафон: тайконавты установили новый рекорд по длительности выхода в открытый космос (1)
Китайское космическое агентство сообщило, что во вторник два тайконавта завершили девятичасовой выход в открытый космос, побив рекорд, установленный американскими астронавтами в 2001 году.
Члены экипажа космического корабля «Шэньчжоу-19» Цай Сюйчжэ и Сон Линьдун установили новый мировой рекорд по продолжительности выхода в открытый космос. 17 декабря 2024 года тайконавты провели в открытом космосе 9 часов и 6 минут на космической станции «Тяньгун».
Предыдущий рекорд продолжительностью восемь часов и 56 минут был установлен американскими астронавтами Джеймсом Воссом и Сьюзан Хелмс 12 марта 2001 года.
Китайская космическая станция «Тяньгун» обращается вокруг Земли на высоте 340-450 километров - примерно на той же высоте орбиты, что и МКС.
На представленных китайскими властями кадрах видно, как Цай и Сонг, закрепленные двухметровыми страховочными тросами, выходят из лабораторного модуля «Вэньтянь» космической станции.
Как сообщают китайские СМИ, в открытом космосе Цай и Сон выполнили несколько важных задач. Они установили защитные устройства от космического мусора и провели техническое обслуживание внешнего оборудования, включая защиту кабелей и трубопроводов системы терморегулирования от возможных повреждений, вызванных космическим мусором.
Изнутри станции им помогал третий член экипажа, Ван Хаочжэ. Команды управления на Земле и роботизированные манипуляторы станции также сыграли ключевую роль в обеспечении успеха миссии, сообщает китайская пресса.
Тайконавты использовали скафандры второго поколения «Фэйтянь», предназначенные для поддержки продолжительных периодов внекорабельной деятельности.
Экипаж прибыл на космическую станцию в конце октября и должен вернуться в конце апреля - начале мая 2025 года, приземлившись во Внутренней Монголии.
Инвестиции в космос
Китай прилагает значительные усилия, чтобы утвердиться в качестве крупного игрока в космосе. Некоторые страны, включая Соединенные Штаты, все чаще рассматривают космос не только с научной точки зрения, но и с точки зрения ресурсов и национальной безопасности.
В последние годы Китайское национальное космическое управление осуществило ряд все более сложных роботизированных лунных миссий, включая первую в истории доставку лунных образцов с обратной стороны Луны в начале этого года.
Китай также собирается стать второй после США страной, высадившей людей на Луну, и уже представил специально разработанный скафандр для этой миссии, которая должна состояться к 2030 году.
В Вашингтоне многие видят в космических амбициях Китая реальную угрозу. Глава НАСА Билл Нельсон убежден, что США и Китай «фактически участвуют в гонке» за возвращение на Луну, где, по его мнению, Пекин хочет предъявить территориальные претензии. По этой причине гражданскую космическую программу Китая он предложил считать заодно и военной программой.
В последнее время Китай все чаще фигурирует в заголовках космических новостей. В начале этого года страна впервые в истории доставила на Землю образцы горных пород и грунта с обратной стороны Луны.
В 2021 году Китай успешно посадил космический аппарат на Марс и выпустил на поверхность Красной планеты марсоход «Чжужун» - подобное до того удавалось успешно сделать лишь США.
В августе Китай запустил первые 18 спутников из 14 тысяч, которые должны будут составить конкуренцию принадлежащей компании SpaceX сети Starlink, обеспечивающей широкополосный доступ в интернет напрямую через спутник.
Глава Starlink Илон Маск признал, что китайская космическая программа значительно более продвинута, чем обычно принято считать. Впрочем, еще большую обеспокоенность высказывают в Пентагоне, где опасаются, что космические технологии могут быть использованы в военных целях.
На космическом симпозиуме, прошедшем в апреле, глава космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Китай и Россия инвестируют в космос «со скоростью, от которой дух захватывает».
По его словам, с 2018 года Китай увеличил количество спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки на орбите втрое, создав «паутину убийства над Тихим океаном для поиска, фиксации, отслеживания и нацеливания на военный потенциал Соединенных Штатов и их союзников».