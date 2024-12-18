Еще около пяти лет назад квартал напротив Центрального вокзала города Риги выглядел весьма непрезентабельно: кольцо маршруток, ларьки с кебабами и булочками в стиле «привет из 90-х». Теперь здесь возвышается роскошное офисное здание, а рядом вовсю идет новая стройка, пишет RUS TVNET.
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Крутые офисы вместо ларьков и маршруток. Что еще построят у рижского Центрального вокзала?
Деловой квартал
Перейдем на другую сторону улицы и вспомним, как это место выглядело совсем недавно. Например, кольцо маршруток.
Галерея: Демонтаж остановок напротив Центрального ж/д вокзала
Или ларьки.
Галерея: Снос ларьков и киосков напротив ТЦ Origo