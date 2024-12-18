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Крутые офисы вместо ларьков и маршруток. Что еще построят у рижского Центрального вокзала?

Редактор: rus.postimees.ee
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Еще около пяти лет назад квартал напротив Центрального вокзала города Риги выглядел весьма непрезентабельно: кольцо маршруток, ларьки с кебабами и булочками в стиле «привет из 90-х». Теперь здесь возвышается роскошное офисное здание, а рядом вовсю идет новая стройка, пишет RUS TVNET.

Деловой квартал

Перейдем на другую сторону улицы и вспомним, как это место выглядело совсем недавно. Например, кольцо маршруток.

Галерея: Демонтаж остановок напротив Центрального ж/д вокзала 

Или ларьки.

Галерея: Снос ларьков и киосков напротив ТЦ Origo  

Сейчас же на перекрестке Марияс и Сатеклес красуется семиэтажный офисный комплекс класса «А» Novira Plaza общей площадью 25 тысяч м2. Если говорить о дальнейшем развитии района ул. Сатеклес, то следующим проектом может стать...

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