Крутые офисы вместо ларьков и маршруток. Что еще построят у рижского Центрального вокзала?

Еще около пяти лет назад квартал напротив Центрального вокзала города Риги выглядел весьма непрезентабельно: кольцо маршруток, ларьки с кебабами и булочками в стиле «привет из 90-х». Теперь здесь возвышается роскошное офисное здание, а рядом вовсю идет новая стройка, пишет RUS TVNET.