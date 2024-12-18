У Эстонии появится новый блаженный

Согласно правилам Святого Престола, беатификация состоится в Таллинне через несколько месяцев. Официальная дата беатификации будет объявлена епархией в январе.

Архиепископ Эдуард Профиттлих решил разделить судьбу многих эстонцев. Он остался в Эстонии с ее народом и церковью, хотя у него была возможность уехать в родную Германию. Это, однако, привело его к мученической смерти в Кировской тюрьме в СССР.

Римско-католическая церковь долго ждала этого дня, поскольку этой беатификации добиваются уже более 21 года и она станет первой в истории Эстонской католической церкви и одной из первых в скандинавских странах с XVI века.

Архиепископ Эдуард Профиттлих. Фото: katoliku.ee

Эдуард Профиттлих родился в 1890 году в Бирресдорфе, Германия. После изучения философии и теологии в Валкенбурге, в 1922 году Профиттлих переехал в Польшу, где получил докторскую степень по философии и теологии. Затем он работал приходским священником в Польше и Германии. В 1930 году он был направлен в Эстонию для служения и восстановления католической церкви.

В 1931 году он стал апостольским администратором, а в 1936 году папа Пий XII назначил его архиепископом. Эдуард Профиттлих имел эстонское гражданство и выучил эстонский язык. Советские власти арестовали Профиттлиха в июне 1941 года и отправили его в Кировскую тюрьму, где он был приговорен к смертной казни. Архиепископ Профиттлих умер в Кирове 22 февраля 1942 года до приведения приговора в исполнение.