Политик года Головокружительный взлет Владимира Света

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

Карьеру Владимира Света в 2024 году можно без преувеличения назвать головокружительной. Из недавнего столичного чиновника, курировавшего вопросы городского коммунального хозяйства, он разом превратился в министра инфраструктуры - человека, от которого зависят решения в масштабах всей страны.

Немаловажен и тот факт, что он является единственным членом правительства Эстонии, родной язык которого - русский. Тем самым Свет неминуемо рассматривается как яркий пример успешной самореализации представителя национального меньшинства в Эстонии.

«Если раньше Центристская партия была главной левоцентристской силой, то за последний год эту роль взяла на себя партия социал-демократов. [...] СДПЭ стала паровозом тех ценностей, которые я разделяю», - заявил Свет в интервью Rus.Postimees, отвечая на вопрос о причинах столь стремительного демарша.

В качестве второй причины, почему он дал согласие стать министром инфраструктуры, он указал на то, что эта деятельность очень напоминает работу, которой он занимался в Таллинне в последние годы.

Как строить дороги, паромы и вокзалы в условиях хронического дефицита бюджетных средств? Ломать голову над этим теперь приходится министру Свету.

Кроме того, в сферу ответственности Света входят вопросы раздельного сбора мусора, масштабные реформы в транспортной сфере и строительстве, а также жилищная политика правительства.

Молодой политик (напомним, Свету всего 32 года) уверенно шагает по коридорам власти. При этом его дальнейшая карьера, за которой внимательно следят как критики, так и сторонники, теперь напрямую зависит от успехов и провалов на министерском посту.