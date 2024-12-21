Человека с собакой-поводырем не пустили в паб: как часто подобное происходит в Эстонии?

«У нас была предэкзаменационная тренировка с собакой-поводырем: мы с незрячим человеком шли по Тартускому шоссе от автобусного вокзала. Этот человек живет в этом районе, поэтому мы были заинтересованы пройти именно этот маршрут. Далее мы решили зайти в Vana Villem на чашечку кофе», - рассказала Станкевич.