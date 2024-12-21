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Человека с собакой-поводырем не пустили в паб: как часто подобное происходит в Эстонии?

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Собака-поводырь. Иллюстративное фото
Собака-поводырь. Иллюстративное фото Фото: Эстонский Центр собак-помощников Abikoerte Keskus

Недавно в Таллинне произошел неоднозначный случай: в паб Vana Villem не пустили человека с собакой-поводырем. С одной стороны, частное заведение может устанавливать свои правила, с другой - незрячий не может передвигаться без своего помощника.

Тренер собак Наталья Станкевич, член Abikoerte Keskus MTÜ, специализирующейся на подготовке и тренировке собак-поводырей, поделилась историей на своей странице в Facebook.

«У нас была предэкзаменационная тренировка с собакой-поводырем: мы с незрячим человеком шли по Тартускому шоссе от автобусного вокзала. Этот человек живет в этом районе, поэтому мы были заинтересованы пройти именно этот маршрут. Далее мы решили зайти в Vana Villem на чашечку кофе», - рассказала Станкевич.

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