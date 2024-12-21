Недавно в Таллинне произошел неоднозначный случай: в паб Vana Villem не пустили человека с собакой-поводырем. С одной стороны, частное заведение может устанавливать свои правила, с другой - незрячий не может передвигаться без своего помощника.
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Человека с собакой-поводырем не пустили в паб: как часто подобное происходит в Эстонии?
Тренер собак Наталья Станкевич, член Abikoerte Keskus MTÜ, специализирующейся на подготовке и тренировке собак-поводырей, поделилась историей на своей странице в Facebook.