В Эстонии прямо сейчас есть места, где можно с большим комфортом покататься на лыжах

В Тамсалу сначала можно было кататься только коньковым стилем, но со вторника, 17 декабря, появилась и трасса для «классики». В Тапа, где снега меньше, даже сейчас приходится ограничиваться только свободной техникой, потому что снежный покров еще слишком тонок для классической трассы.