По словам директора спортивного центра волости Тапа Кристьяна Нурмсалу, кататься на лыжах в Тамсалу можно уже с 14 декабря, в Тапа - с 16 декабря. В Тамсалу имеется освещенная трасса длиной 3,7 км, а в Тапа - освещенная трасса длиной 2 км и неосвещенная - длиной 4 км.
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В Эстонии прямо сейчас есть места, где можно с большим комфортом покататься на лыжах
В Тамсалу сначала можно было кататься только коньковым стилем, но со вторника, 17 декабря, появилась и трасса для «классики». В Тапа, где снега меньше, даже сейчас приходится ограничиваться только свободной техникой, потому что снежный покров еще слишком тонок для классической трассы.