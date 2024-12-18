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В Эстонии прямо сейчас есть места, где можно с большим комфортом покататься на лыжах

Перевод: Павел Соболев
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Снега в Эстонии еще совсем мало, но в некоторых лыжных центрах уже сумели открыть качественные трассы. Иллюстративное фото.
Снега в Эстонии еще совсем мало, но в некоторых лыжных центрах уже сумели открыть качественные трассы. Иллюстративное фото. Фото: Jarek Jõepera

По словам директора спортивного центра волости Тапа Кристьяна Нурмсалу, кататься на лыжах в Тамсалу можно уже с 14 декабря, в Тапа - с 16 декабря. В Тамсалу имеется освещенная трасса длиной 3,7 км, а в Тапа - освещенная трасса длиной 2 км и неосвещенная - длиной 4 км.

В Тамсалу сначала можно было кататься только коньковым стилем, но со вторника, 17 декабря, появилась и трасса для «классики». В Тапа, где снега меньше, даже сейчас приходится ограничиваться только свободной техникой, потому что снежный покров еще слишком тонок для классической трассы.

В Тамсалу катаются на лыжах 50-60 человек в день, в Тапа - несколько меньше. Однако Нурмсалу обеспокоен прогнозом погоды, который прогнозирует высокие температуры уже на четверг. «Прогноз погоды грозит завтра дождем и пятью градусами тепла», - сообщил в среду директор спорткомплекса.

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