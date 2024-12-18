Шведский легкоатлет удостоен престижнейшего титула!

На Олимпиаде в Париже Дюплантис выиграл золотую медаль в прыжках с шестом среди мужчин, став олимпийским чемпионом второй раз подряд. При этом он побил как олимпийский, так и мировой рекорды. За свою карьеру он уже девять раз устанавливал мировой рекорд, два из них - в этом году.

Через пару недель после Олимпиады он улучшил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии, установив результат 6,26 метра. В этом году Дюплантис завоевал также золотые медали на чемпионате мира в помещении и чемпионате Европы.

Во вторник вечером BBC объявила, что по результатам международного народного голосования Дюплантис был выбран спортсменом года. В прошлом году эту награду получил норвежский нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

«Для меня большая честь получить этот титул. Мне очень жаль, что я не смог присутствовать лично. Я вернулся в США и готовлюсь к предстоящему сезону. Эта награда действительно много для меня значит», - сказал Дюплантис в эфире BBC One.

На награду также были номинированы гимнастка Симона Байлз (США), баскетболистка Кейтлин Кларк, параспортсменка Кэтрин Дебрунер (Швейцария), бегунья Сифан Хассан (Нидерланды) и пловец Леон Маршан (Франция).

Шведы не выигрывали эту награду 45 лет. Последним победителем стал теннисист Бьорн Борг в 1979 году, который завоевал титулы на Уимблдоне и Открытом чемпионате Франции. Последним легкоатлетом, удостоенным этой награды, был кенийский марафонец Элиуд Кипчоге в 2019 году.