Город приглашает высказать мнение по проекту обновления еще одной улицы Кесклинна

«Реконструкция перекрестка на Нарвском шоссе – необходимое изменение, поскольку сейчас он сложен и опасен для всех участников движения. Мы стремимся сделать его более безопасным и понятным для всех», - добавил Парт.

Существующие деревья вдоль улицы Петроолеуми будут максимально сохранены, а уличное пространство разнообразят новыми зелеными насаждениями, включая кустарники, растения и деревья. Вдоль улицы появится аллея, а дополнительные деревья будут высажены в зеленых зонах между другими участками. Озеленение продолжится вдоль улицы Туукри в сторону центра города, делая городскую среду более приятной и уютной.

«Зеленые зоны создаются не только для красоты – они улучшают качество воздуха, снижают уровень шума и являются приятными местами для отдыха. Проект улицы Петроолеуми – это отличный пример того, как даже в густонаселенных городах можно найти баланс между современными решениями и сохранением природы», - отметил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.

Проект частично софинансируется Европейским союзом.

С условиями проектирования и дополнительными материалами можно ознакомиться по рабочим дням в период до 08.01.2025 г. в управе района Кесклинн (Нунне, 18) или ЗДЕСЬ.

Публичная презентация проекта условий проектирования состоится 6 января 2025 г. в 17:30 в зале управы района Кесклинн.

Обратную связь и предложения можно направить до 8 января 2025 г. по адресу kesklinn@tallinnlv.ee, посредством формы обратной связи на сайте или во время публичной презентации проекта.