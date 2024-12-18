Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с управой района Кесклинн представят планы реконструкции улицы Петроолеуми.
Город приглашает высказать мнение по проекту обновления еще одной улицы Кесклинна
Улицу Петроолеуми в районе Кесклинн планируется реконструировать: построить новую систему дождевой канализации, обустроить безопасные тротуары, обновить покрытие проезжей части и освещение, а также перестроить инженерные сооружения.
Вдоль улицы будут высажены деревья и кустарники. Озеленение отделит тротуары от проезжей части, обеспечив их продолжение и удобное соединение между магистралями. Кроме того, будет изменено расположение остановки общественного транспорта на Нарвском шоссе, а также создана велодорожка, которая соединит уже существующие велодорожки на Нарвском шоссе и улице Рейди.
«Мы устраняем угрозу затоплений в одном из самых проблемных мест столицы. После строительства системы дождевой канализации у нас появится возможность приступить к долгожданной реконструкции улиц Тина и Васе, так как их системы отвода дождевой воды взаимосвязаны», - заявил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
На улице Петроолеуми на участке между улицами Рейди-теэ и Туукри будет организовано двустороннее движение. На участке между улицами Туукри и Нарвским шоссе Петроолеуми станет улицей с одной полосой движения в каждом направлении (1+1), что позволит значительно увеличить объем зеленых зон и обустроить небольшую парковую территорию с местами для отдыха и прогулок.
«С завершением строительства Рейди-теэ основной поток транспорта, связанный с обслуживанием порта, перенаправлен на нее, поэтому на улице Петроолеуми больше не требуется прежнее количество полос. Важно обеспечить безопасное передвижение для пешеходов и велосипедистов, поэтому перекресток Нарвского шоссе и улицы Петроолеуми станет компактнее, а правый поворот с Нарвского шоссе в сторону Кадриорга будет убран», - пояснил руководитель отдела городского планирования Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Аксель Йоханнес Парт.
«Реконструкция перекрестка на Нарвском шоссе – необходимое изменение, поскольку сейчас он сложен и опасен для всех участников движения. Мы стремимся сделать его более безопасным и понятным для всех», - добавил Парт.
Существующие деревья вдоль улицы Петроолеуми будут максимально сохранены, а уличное пространство разнообразят новыми зелеными насаждениями, включая кустарники, растения и деревья. Вдоль улицы появится аллея, а дополнительные деревья будут высажены в зеленых зонах между другими участками. Озеленение продолжится вдоль улицы Туукри в сторону центра города, делая городскую среду более приятной и уютной.
«Зеленые зоны создаются не только для красоты – они улучшают качество воздуха, снижают уровень шума и являются приятными местами для отдыха. Проект улицы Петроолеуми – это отличный пример того, как даже в густонаселенных городах можно найти баланс между современными решениями и сохранением природы», - отметил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.
Проект частично софинансируется Европейским союзом.
С условиями проектирования и дополнительными материалами можно ознакомиться по рабочим дням в период до 08.01.2025 г. в управе района Кесклинн (Нунне, 18) или ЗДЕСЬ.
Публичная презентация проекта условий проектирования состоится 6 января 2025 г. в 17:30 в зале управы района Кесклинн.
Обратную связь и предложения можно направить до 8 января 2025 г. по адресу kesklinn@tallinnlv.ee, посредством формы обратной связи на сайте или во время публичной презентации проекта.