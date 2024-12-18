Правоохранительным органам было известно о подозрительных сделках Центра управления государственными лесами (RMK) уже много лет назад, однако в тот момент, когда антикоррупционное законодательство позволяло привлечь участников к более серьезной ответственности, они не стали разбираться в этом вопросе. При этом лица, связанные с этими сделками, своей вины не признают.
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Правоохранители позволили руководителям лесного бизнеса RMK избежать расследования по льготным сделкам центра
Связи между льготной продажей древесины RMK, высокопоставленными чиновниками и политиками привлекли внимание правоохранительных органов еще в период скандала вокруг целлюлозного завода в Тарту в 2017-2018 годах, если не раньше.