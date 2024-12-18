Правоохранители позволили руководителям лесного бизнеса RMK избежать расследования по льготным сделкам центра

Несмотря на многочисленные подозрения и жалобы, льготные сделки RMK по продаже древесины на протяжении многих лет пользовались одобрением на высшем уровне.

Правоохранительным органам было известно о подозрительных сделках Центра управления государственными лесами (RMK) уже много лет назад, однако в тот момент, когда антикоррупционное законодательство позволяло привлечь участников к более серьезной ответственности, они не стали разбираться в этом вопросе. При этом лица, связанные с этими сделками, своей вины не признают.