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Правоохранители позволили руководителям лесного бизнеса RMK избежать расследования по льготным сделкам центра

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Несмотря на многочисленные подозрения и жалобы, льготные сделки RMK по продаже древесины на протяжении многих лет пользовались одобрением на высшем уровне.
Несмотря на многочисленные подозрения и жалобы, льготные сделки RMK по продаже древесины на протяжении многих лет пользовались одобрением на высшем уровне. Фото: Shutterstock

Правоохранительным органам было известно о подозрительных сделках Центра управления государственными лесами (RMK) уже много лет назад, однако в тот момент, когда антикоррупционное законодательство позволяло привлечь участников к более серьезной ответственности, они не стали разбираться в этом вопросе. При этом лица, связанные с этими сделками, своей вины не признают.

Связи между льготной продажей древесины RMK, высокопоставленными чиновниками и политиками привлекли внимание правоохранительных органов еще в период скандала вокруг целлюлозного завода в Тарту в 2017-2018 годах, если не раньше.

Ситуация с изменением Закона о планировании, которое по инициативе Est-For Invest было проведено в срочном порядке для продвижения строительства целлюлозного завода посредством механизма государственной специальной планировки, вызвала резкое недовольство у тех, кто проявляет особую чувствительность к вопросам коррупции. Причиной стало то, что все расходы, включая оценку воздействия на окружающую среду, должны были покрыть не государство, а бизнесмены.

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