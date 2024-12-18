Ср, 18.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Для популярной в свое время автозаправки придется искать нового владельца

Copy
Заправка в Анна.
Заправка в Анна. Фото: Anne Põder

Заправка в деревне Анна, что в волости Пайде Ярваского уезда, открывшаяся чуть больше года назад, выставлена ​​на продажу вместе с павильоном для обслуживания клиентов.

Заправка в Анна временно прекратила работу осенью 2022 года после завершения строительства четырехполосной дороги. Через год владелец заправки, компания Anna Kütus, переоборудовала ее в автоматическую станцию, и заправка стала снова работать в обновленном формате.

Глава компании Райво Шильф уже тогда заявил, что сразу как только построенное шоссе снизило количество клиентов, он потерял желание продавать топливо и задумался о продаже станции.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх