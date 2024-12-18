Заправка в деревне Анна, что в волости Пайде Ярваского уезда, открывшаяся чуть больше года назад, выставлена на продажу вместе с павильоном для обслуживания клиентов.
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Для популярной в свое время автозаправки придется искать нового владельца
Заправка в Анна временно прекратила работу осенью 2022 года после завершения строительства четырехполосной дороги. Через год владелец заправки, компания Anna Kütus, переоборудовала ее в автоматическую станцию, и заправка стала снова работать в обновленном формате.