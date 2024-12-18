ГОРДОСТЬ Уроженец Эстонии номинирован на престижную шведскую кинопремию

Guldbagge («Золотой жук») - премия Шведского киноинститута, которая ежегодно вручается с 1964 года за достижения в киноискусстве за предыдущий год. Статуэтка, изображающая мистического жука, была создана художником Карлом Акселем Персоном.

На пресс-конференции, прошедшей в Стокгольме в киноцентре Filmstaden Sergel, были обнародованы номинации на премию Guldbagge за 2024 год. Фильмы «Гипноз» и «Шведская торпеда» получили по восемь номинаций, за ними следуют «Через границу» с семью номинациями, а также «Любовь спасет нас» и «Последний путь», получившие по четыре номинации.

Номинантов для премии Guldbagge 2025 года определяло жюри из 32 человек, разделенное на четыре группы, а отдельные комиссии выбрали номинантов в категориях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший документальный фильм».

Уроженец Эстонии Эуген Тамберг получил номинацию в категории «Лучший художник по костюмам» за фильм «Шведская торпеда».

Эуген Тамберг, художник по костюмам и постановщик, родился 18 сентября 1954 года в Таллине. Он участвовал в создании множества постановок для Эстонского телевидения и киностудии Eesti Telefilm, включая музыкальные фильмы и телесериалы (например, «Телезнакомство» и «Августовский свет» с Урмасом Оттом). С 2000 года он работает фрилансером и участвовал в проектах в США, Нидерландах, Финляндии и Швеции.

Для Тамберга это не первая международная номинация. В 2021 году он получил финскую кинопремию Jussi как художник по костюмам за фильм «Нерассказанная история Туве Янссон» (режиссер Заида Бергрот), а также премию EFTA за фильм «На воде» (режиссер Пеэтер Симм) как лучший художник-постановщик.

Церемония вручения премии Guldbagge, ведущей которой станет актриса Шима Нияверани, состоится 13 января 2025 года в стокгольмском Cirkus. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на телеканале SVT.