Ключевой игрок «Флоры» перешел в нидерландский клуб

24-летний игрок сборной Эстонии подписал контракт до лета 2026 года, который по соглашению сторон может быть продлен еще на год.

«Я защищал цвета «Флоры» уже пять сезонов. Я сыграл более 100 игр в эстонской премиум-лиге, у меня много воспоминаний и я просто потрясающе провел время с командой. Я искренне благодарен, что «Флора» сделала меня игроком и верила в меня даже в самые худшие моменты, несмотря на травмы», - заявил Соометс.

«Я в долгу перед тренерами и товарищами по команде, у которых хватило сил спорить со мной и вместе добиваться общих целей. Желаю команде успехов в новом сезоне - вы в надежных руках! В моей карьере снова открылась возможность проявить себя за границей, и я очень рад, что смогу сделать это в «Ден Босхе»!» - подчеркнул игрок.