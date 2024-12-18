Полузащитник эстонского футбольного клуба «Флора» (Таллинн) Маркус Соометс перешел в команду «Ден Босх», выступающую в певром дивизионе чемпионата Нидерландов.
Ключевой игрок «Флоры» перешел в нидерландский клуб
24-летний игрок сборной Эстонии подписал контракт до лета 2026 года, который по соглашению сторон может быть продлен еще на год.
«Я защищал цвета «Флоры» уже пять сезонов. Я сыграл более 100 игр в эстонской премиум-лиге, у меня много воспоминаний и я просто потрясающе провел время с командой. Я искренне благодарен, что «Флора» сделала меня игроком и верила в меня даже в самые худшие моменты, несмотря на травмы», - заявил Соометс.
«Я в долгу перед тренерами и товарищами по команде, у которых хватило сил спорить со мной и вместе добиваться общих целей. Желаю команде успехов в новом сезоне - вы в надежных руках! В моей карьере снова открылась возможность проявить себя за границей, и я очень рад, что смогу сделать это в «Ден Босхе»!» - подчеркнул игрок.
Бернард Шуйтеман, технический директор нидерландского клуба, так прокомментировал пополнение в составе: «Мы очень рады, что Маркус видит в «Ден Босхе» идеальный следующий шаг в своей карьере. К нему проявлялся большой интерес, особенно из стран Скандинавии, но он видит в Нидерландах место для дальнейшего развития. В юности он отправился в Италию, в «Сампдорию», и, оглядываясь назад, этот трансфер был слишком поспешным. Теперь же он готов к Нидерландам. Маркус лучше всего работает на позиции контролирующего или центрального полузащитника. Мы чувствовали, что наш выбор на эти позиции слишком скуден, и этот недостаток восполнился с приходом Маркуса. Маркус проявил исключительный энтузиазм и мотивацию в наших беседах. Он хочет добиться успеха в «Ден Босхе». В выборе в пользу «Ден Босха» ему, безусловно, помогла рекомендация одноклубника Рауно Саппинена, который играл за нас в сезоне 2018/2019».
Президент «Флоры» Пелле Похлак заявил, что после трудного года Маркус сумел провести стабильный сезон и переехал в Нидерланды в качестве награды. «Наше сотрудничество было успешным: за пять лет мы трижды становились чемпионами Эстонии и осенью 2021 года вышли в групповой этап Лиги конференций УЕФА, что стало историческим достижением. От имени клуба желаю Маркусу успешного нового периода в его футбольной карьере!» - сказал Похлак.
Соометс, воспитанник тартуского «Сантоса», поигравший за юношескую команду «Сампдории» из Генуи и за тартуский клуб «Таммека», более четырех лет назад присоединился к «Флоре». На его счету 108 игр и 6 голов в высшем дивизионе эстонского чемпионата. На данный момент Соометс представлял сборную Эстонии в 15 официальных матчах.
Основанный в 1965 году, «Ден Босх» занимает сейчас восьмое место в голландской первой лиге. В прошлом сезоне команда заняла 19-е место. С 1992 года «Ден Бош» четыре раза выходил в высшую лигу первенства Нидерландов, но каждый раз уже на следующий год вылетал обратно.