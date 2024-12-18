Финансовая инспекция вынесла предписание страховой компании

Финансовая инспекция установила, что в страховой компании не всегда обеспечивается разделение и независимость линий защиты на уровне правления и структурных подразделений. Также несколько внутренних правил компании не соответствовали требованиям, а существующие внутренние правила не всегда соблюдались, сообщила инспекция.