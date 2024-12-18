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Финансовая инспекция вынесла предписание страховой компании

Перевод: Сергей Светлов
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mike Espenhain/PantherMedia / Mike Espenhain

16 декабря Финансовая инспекция вынесла предписание для Salva Kindlustuse AS, обязывающее страховую компанию устранить выявленные в ходе проверки недостатки.

Финансовая инспекция установила, что в страховой компании не всегда обеспечивается разделение и независимость линий защиты на уровне правления и структурных подразделений. Также несколько внутренних правил компании не соответствовали требованиям, а существующие внутренние правила не всегда соблюдались, сообщила инспекция.

В ходе проверки были изучены организация системы управления, передача операций и функции ключевых должностей. Кроме того, была проверена система оценки соответствия руководителей и ответственных за ключевые функции лиц, а также порядок урегулирования убытков и выплат по договорам обязательного автострахования, добровольного страхования транспортных средств, страхования путешествий и недвижимости.

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