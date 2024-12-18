Депутат Рады Бойко осудил украинских «радикалов», но потом извинился. Как развивался скандал

«Главная причина выступления Бойко - это то, что в Верховной раде сейчас происходит электоральная лихорадка, Covid-19 с электоральным привкусом», - заявил в комментарии Украинской службе Би-би-си киевский политолог Владимир Фесенко.

Однако, продолжает он, Бойко недооценил шквал критики, который поднялся после его заявления, считая, что сотрудничество его парламентской фракции с властью страхует его от любых неприятностей.

«Бойко традиционно мыслит в логике классической довоенной украинской политики, то есть "я со всеми все согласовал, я лоялен, я играю по их правилам, поэтому они меня трогать не будут…". На мой взгляд, Юрий Анатольевич немного просчитался. Это может быть фальстарт, он слишком рано вылез из норы», - добавил Фесенко.

Тем не менее, по состоянию на этот момент кажется, что заявления Юрия Бойко не будут иметь для него никаких ощутимых последствий.

Даже непримиримые политические оппоненты Бойко признают, что для лишения его депутатских полномочий нет оснований: поднять этот вопрос можно только после вступления в силу соответствующего решения суда.

На заседании Верховной рады 18 декабря не хватило голосов даже для того, чтобы отозвать политика из состава парламентского комитета по правам человека.