Украинский политик, депутат Верховной рады Юрий Бойко извинился за собственные слова о «радикалах», которые, по его словам, переименовывают города и сносят памятники в Украине, а также «запрещают людям разговаривать на родном языке и ходить в ту церковь, в которую они хотят». Эти высказывания Бойко вызвали в Украине волну возмущения: политика обвиняли в распространении российских нарративов и коллаборационизме.
Депутат Рады Бойко осудил украинских «радикалов», но потом извинился. Как развивался скандал
Бойко записал видеоролик с извинениями после того, как побывал на допросе в Службе безопасности Украины.
В новом видеообращении он называет президента России Владимира Путина «военным преступником» и добавляет, что сегодня все украинцы должны быть «нацелены на победу над внешним врагом и отложить все внутренние разногласия».
Рассказываем, как развивался скандал, почему Бойко обвиняют в связях с Россией, и какое отношение к происходящему может иметь пока гипотетическая перспектива проведения в Украине парламентских выборов.
Кто такой Юрий Бойко
До вторжения России в Украину Бойко являлся одним из самых заметных представителей пророссийского крыла украинской политической сцены.
Уроженец Горловки и выпускник московского Химико-технологического института им. Менделеева, он занимал посты министра энергетики и вице-премьера по вопросам ТЭК в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова.
На этих должностях Бойко выступал за укрепление экономических связей между Украиной и Россией.
К этому же периоду относится и известная в Украине история о «вышках Бойко»: тогда по его инициативе украинское государство приобрело две нефтяные буровые платформы по значительно завышенной цене. Попытки привлечь Бойко к ответственности за эту покупку провалились, но размещенные в Черном море платформы, ныне использующиеся в военных целях, до сих пор связываются именно с его фамилией.
Юрий Бойко был одним из ключевых деятелей Партии регионов Виктора Януковича и «Оппозиционного блока», образованного на ее руинах после бегства бывшего президента в 2014 году.
В Верховную раду нынешнего созыва Бойко попал в качестве лидера избирательного списка партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Тогда, перед парламентскими выборами 2019 года, Бойко в компании с однопартийцем и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком несколько раз показательно съездил в Москву, где встречался с тогдашним российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
В итоге ОПЗЖ, используя явно пророссийскую риторику в ходе кампании, заняла на парламентских выборах 2019 года второе место после «Слуги народа» Владимира Зеленского, а Юрий Бойко возглавил ее парламентскую фракцию.
В первые дни после начала полномасштабного вторжения Бойко выступил за немедленное начало переговоров между Украиной и Россией. 26 февраля 2022 года в интервью российскому провластному журналисту Владимиру Соловьеву Бойко заявил, что российские бомбардировки Киева не несут мирному населению никакой угрозы, потому что «в домах нет людей, люди уехали из Киева». Это заявление явно не соответствовало действительности, поскольку в украинской столице к тому моменту оставались сотни тысяч людей.
Тогда же он рассказывал о том, что оставшиеся в Киеве жители больше всего опасаются неких мародеров, которым «раздали оружие». На вопрос Соловьева о том, действительно ли жители Украины не поддерживают «специальную военную операцию», Бойко ответил словами персонажа Михаила Булгакова: «Не читайте советских газет перед едой, потому что портится аппетит».
Но с течением времени позиция Бойко стала более проукраинской. В отличие от некоторых коллег по фракции, он не покинул территорию Украины. Бойко называл российские ракетные удары по тыловым городам «актами терроризма» и поддержал лишение депутатского мандата Виктора Медведчука (которого украинские власти обвиняют в числе прочего в госизмене).
В 2022 году украинский суд запретил деятельность партии ОПЗЖ. Ее бывшие депутаты сформировали в Верховной раде две новые группы, и Бойко возглавил одну из них - «Платформу за жизнь и мир».
Группа Бойко систематически голосует синхронно с провластной фракцией «Слуга народа», отмечают наблюдатели. Именно голоса ее членов не раз помогали власти провести через сессионный зал спорные решения. «Они работают очень конструктивно, поддерживают все инициативы», - говорила еще в 2022 году глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Как появился ролик Бойко?
До недавнего времени Бойко не относился к числу самых активных в масс-медиа политиков Украины. У его телеграм-канала до сих пор есть семь сотен подписчиков, на ютьюб-канал подписались менее 4 тыс. пользователей. Политик также практически не появляется в эфире национального телемарафона, монополизировавшего информационное телевещание после начала большой войны.
Но в конце ноября этого года Юрий Бойко завел себе тик-ток. По состоянию на сегодня на его канал там подписались почти 4 тыс. человек, в нем опубликовано полтора десятка русскоязычных роликов. Это короткие обращения, записанные в стенах Верховной рады, отрывки из разговора Бойко с журналисткой Ланой Шевчук или заявления политика, снятые на фоне полок с книгами и иконами.
Именно одно из таких видео и стало источником проблем политика. Речь идет о ролике, датированном 14 декабря.
В нем Бойко, сидя на фоне уже упомянутой полки, под тревожную музыку вспоминает о том, как несколько лет назад в США сносили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, и сравнивает эти события с действиями неких украинских «радикалов», которые «начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить».
«Сегодня мы видим, что это движение продолжается, насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас - тех, кто выступает простив такого насилия, за объединение в стране, за поддержку людей», - говорит Бойко.
И если предыдущие видео политика, в которых он критиковал деятельность власти, украинская общественность оставляла без внимания, - критикой Зеленского сейчас в Украине никого не удивишь, - то этот ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы.
После начала полномасштабной агрессии России против Украины отношение украинцев к русскому языку, культуре, а также к Украинской православной церкви, которая годами не гнушалась приставки «Московский патриархат», резко ухудшилось, свидетельствуют результаты социологических исследований.
А усилия государства, направленные на декоммунизацию и уменьшение влияния УПЦ в Украине, начатые при президентстве Петра Порошенко и продолжающиеся нынешней властью, вполне поддерживаются большинством населения Украины.
Почему ролик вызвал возмущение
Многих пользователей соцсетей возмущал сам факт того, что человек, который многие годы фактически призывал в Украину «русский мир», в разгар кровопролитной войны с Москвой сетует на неких «радикалов», которые, оказывается, «продолжают насилие над людьми».
Особенно болезненно на слова Бойко реагировали действующие военнослужащие ВСУ.
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, одного из самых медиа-активных подразделений Вооруженных сил Украины, Максим Жорин написал в телеграме, что такие заявления Бойко - прямое последствие того, что часть откровенно пророссийских политиков в Украине избежали наказания за свою предыдущую деятельность. «Они почувствовали запах выборов и решили вылезть на поверхность. Почему? Потому что им это позволили», - написал Жорин.
Другой военнослужащий, Алексей Цимбалюк, пригрозил, что если в ближайшее время Служба безопасности Украины не займется Юрием Бойко, он покинет фронт и «возьмет штурмом» пограничный пункт пропуска, чтобы покинуть страну. «Если государство не хочет себя защищать, то и я (не вижу смысла) его защищать», - объяснил он.
Раскритиковали заявления Бойко и представители украинской власти.
«Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто осуществляет насилие над украинцами, - это россияне», - написал в телеграме руководитель Центра противодействия дезинформации при украинском Совбезе Андрей Коваленко.
А один из самых могущественных людей Украины, глава офиса президента Андрей Ермак в своем телеграме, не называя фамилию депутата, отметил, что «некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас».
Допрос в СБУ и еще один ролик
Утром 17 декабря источник в Службе безопасности Украины сообщил сразу нескольким украинским СМИ, что Юрий Бойко был вызван на допрос в спецслужбу. Источник не уточнил, ни будет ли возбуждено уголовное дело по факту заявлений политика, ни какой процессуальный статус будет иметь Бойко в этом деле.
На тот момент политик успел уже успел предоставить письменные ответы на вопросы, которые послала ему Украинская служба Би-би-си.
В них Бойко, в частности, заявил, что своим заявлением он хотел «призвать всех политиков прекратить раскалывать украинское общество».
По его словам, под «радикалами», которые творят насилие над украинцами он ни в коем случае не имел в виду представителей действующей власти.
«Процессы сноса памятников и пересмотра гуманитарной политики начались во времена президентства Петра Порошенко. И он лично, и парамилитарные группы, появившиеся в украинских городах, начали эту политику борьбы с памятниками и ущемления граждан по языковому или религиозному признаку. Именно эти инициативы уличных активистов мы наблюдаем сегодня по всей Украине», - написал Бойко.
«Ответственность за отпор российской агрессии полностью возложена на украинскую власть. Поэтому мы будем и в дальнейшем ее поддерживать… Мы остаемся на государственнических позициях», — добавил он.
А уже после окончания допроса в СБУ в тикток-канале Бойко появилось новое видео, в котором он разъяснил свое последнее резонансное заявление.
«Я точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну», - говорил политик.
«Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения и сказать, что мы все должны быть едины, нацелены на победу над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения», - резюмировал он.
Информации о возбуждении уголовного дела и любых других дальнейших процессуальных шагах украинских правоохранительных органов в отношении Юрия Бойко на этот момент не поступало.
Что это было?
Неожиданная публичная активность Юрия Бойко и его апелляции к нарративу, подозрительно напоминающему российский, могут объясняться процессами, которые начинаются в украинской политической среде в течение нескольких последних недель.
Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа активизировала слухи о том, что новый глава Белого дома быстро добьется прекращения боевых действий в российско-украинской войне, пускай и ценой территориальных и политических уступок, на которые должен будет пойти Киев.
В таком случае, продолжают киевские собеседники Би-би-си, ребром станет вопрос проведения в Украине выборов. Определенный конституцией срок полномочий и президента, и парламента уже истек, а новые выборы не состоялись только по причине запрета проведения кампании в условиях военного положения.
Более того, добавляют источники Би-би-си, положения некоего гипотетического договора об окончании горячей фазы войны могут содержать гарантии участия в украинской политике для пророссийских политических сил.
Поэтому ведущие украинские партии уже начали непубличную подготовку к выборам, которые, как пишут источники западных СМИ, вполне могут состояться уже в середине следующего года.
Заявления Бойко в таком случае можно считать попытками напомнить о своем существовании пророссийскому электорату, численность которого, говорится в недавней публикации «Украинской правды», потенциально оценивается цифрами в более 20% населения страны.
Отдельные депутаты украинского парламента, с которыми пообщалась Украинская служба Би-би-си, вполушутку отмечают, что на активность Бойко могла повлиять и история успеха пророссийского кандидата в президенты Румынии Колина Джеорджеску на недавних выборах в этой стране. Решающим фактором его ошеломительного результата в первом туре избирательной гонки - хоть и отмененного позже решением конституционного суда страны - стало именно использование TikTok.
«Главная причина выступления Бойко - это то, что в Верховной раде сейчас происходит электоральная лихорадка, Covid-19 с электоральным привкусом», - заявил в комментарии Украинской службе Би-би-си киевский политолог Владимир Фесенко.
Однако, продолжает он, Бойко недооценил шквал критики, который поднялся после его заявления, считая, что сотрудничество его парламентской фракции с властью страхует его от любых неприятностей.
«Бойко традиционно мыслит в логике классической довоенной украинской политики, то есть "я со всеми все согласовал, я лоялен, я играю по их правилам, поэтому они меня трогать не будут…". На мой взгляд, Юрий Анатольевич немного просчитался. Это может быть фальстарт, он слишком рано вылез из норы», - добавил Фесенко.
Тем не менее, по состоянию на этот момент кажется, что заявления Юрия Бойко не будут иметь для него никаких ощутимых последствий.
Даже непримиримые политические оппоненты Бойко признают, что для лишения его депутатских полномочий нет оснований: поднять этот вопрос можно только после вступления в силу соответствующего решения суда.
На заседании Верховной рады 18 декабря не хватило голосов даже для того, чтобы отозвать политика из состава парламентского комитета по правам человека.