В Рийгикогу требуют смены главы группы по связям с Грузией из-за прокремлевских заявлений

«Ситуация в Грузии чрезвычайно сложная - избивают как мирных протестующих, так и лидеров оппозиционных партий. Их арестовывают, пытают и принуждают молчать. Правящая партия Грузии недавно заморозила все процессы, связанные с евроинтеграцией. В то же время председателем депутатской группы по парламентским связям с Грузией является Лаури Лаатс, чьи высказывания о происходящем в Грузии в Рийгикогу явно поддерживают нарративы правящей партии Грузии.

Действия этой партии, направленные против демократического устройства страны, вызвали массовые протесты в этой многострадальной стране Южного Кавказа. Такие заявления не оставляют у меня сомнений в том, интересы какого враждебного нам государства на самом деле представляют высказывания Лаатса. Депутаты Рийгикогу, поддерживающие демократию и европейские стремления Грузии, предлагают провести перевыборы председателя депутатской группы по парламентским связям с Грузией, чтобы поддержку Рийгикогу ощущал именно грузинский народ, а не правящая партия Грузии», - заявил Кивиберг.

«Мы обсудили этот вопрос с коалиционными партнерами, которые также считают такие высказывания неприемлемыми и поддерживают назначение нового председателя», - добавил он.

По словам Кивиберга важно, чтобы демократические страны не теряли интерес к событиям в Грузии, так как это играет на руку России. «Большая часть грузинского народа видит свое будущее в Европейском союзе, о чем говорит тот факт, что 80 процентов населения Грузии хотят вступить в ЕС. Эстония вместе с другими странами работает над тем, чтобы поддержать демократический путь развития Грузии и ее интеграцию в Европу», - отметил Кивиберг.

Сегодня часть коалиционных депутатов группы по парламентским связям с Грузией внесли вотум недоверия председателю группы Лаури Лаатсу в связи с его противоречивыми высказываниями о ситуации в Грузии, где он повторял нарративы пророссийской правящей партии Грузии относительно демократических и проевропейских протестов в стране.