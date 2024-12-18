Предупреждение: дождь и мокрый снег сегодня вечером очень сильно осложнят дорожные условия

Поздним вечером в западной части материковой части страны усилится снег и мокрый снег, а условия движения по всей Эстонии ухудшатся.

После полуночи дождь будет идти уже по всей стране, ледяной дождь пройдет утром и в Восточной Эстонии.

Погодное предупреждение первого уровня распространяется на всю Эстонию, а это означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. В частности, опасность в Пярнумаа представляют, главным образом, гололед и сильный ветер.