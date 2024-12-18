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Министр обороны Финляндии: теперь направим средства на сухопутные войска

Перевод: Сергей Светлов
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Финские сухопутные подразделения на учениях НАТО.
Финские сухопутные подразделения на учениях НАТО. Фото: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

Министр обороны Финляндии заявил, что теперь военная техника будет закупаться для сухопутных войск, поскольку в повышение возможностей ВВС и ВМС уже были вложены значительные инвестиции.

По словам Антти Хяккянена, способность сухопутных войск к быстрому проведению операций ослабнет к 2030 году, если не обновить оборудование. Теперь, после сделанных покупок для ВВС и ВМС, Финляндия сосредоточит усилия на модернизации сухопутных войск, сообщает Helsingin Sanomat.

Цель Финляндии - создать постоянную способность к многолетнему масштабному ведению войны. Завтра будет опубликован доклад о политике обороны, а речь, произнесенная вчера Антти Хяккяненом на семинаре по планированию государственной обороны, подготовила почву для содержащихся в докладе заявлений.

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