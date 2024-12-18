Министр обороны Финляндии заявил, что теперь военная техника будет закупаться для сухопутных войск, поскольку в повышение возможностей ВВС и ВМС уже были вложены значительные инвестиции.
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Министр обороны Финляндии: теперь направим средства на сухопутные войска
По словам Антти Хяккянена, способность сухопутных войск к быстрому проведению операций ослабнет к 2030 году, если не обновить оборудование. Теперь, после сделанных покупок для ВВС и ВМС, Финляндия сосредоточит усилия на модернизации сухопутных войск, сообщает Helsingin Sanomat.