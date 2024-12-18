Президент Карис провозгласил госбюджет, повышение акцизов и новый налог

Акцизная ставка на не содержащий свинца бензин и иные облагаемые схожим акцизом виды топлива, в т. ч. на авиационное топливо, на протяжении следующих четырех лет будет ежегодно повышаться на пять процентов. В 2025 году акциз повысится с 1 июля, а в 2026, 2027 и 2028 гг. – с 1 мая.

Алар Карис провозгласил также инициированный правительством Закон о налоге на безопасность (512 SE), призванный до конца 2028 года ввести налог на безопасность, чтобы собрать дополнительный доход с налогов для укрепления оборонной способности Эстонии и совершения инвестиций в сфере безопасности. Налог на безопасность состоит из трех частей: два процента с оборота с 1 июля 2025 года, два процента с дохода физического лица с 1 января 2026 года и два процента с прибыли предприятий с 1 января 2026 года.

Прогнозируемое влияние изменения на бюджет в 2025 году составит 113 миллионов, в 2026 году – 751 миллион, в 2027 году – 784 миллиона и в 2028 году – 822 миллиона евро.

Президент провозгласил инициированный правительством и принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и, в связи с этим, в другие законы (505 SE), который с начала следующего года переименует Министерство юстиции в Министерство юстиции и цифровых технологий. Ведомству также будут переданы задачи Министерства экономики и коммуникаций в сфере цифрового развития.