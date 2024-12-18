Президент Эстонии в среду провозгласил ряд законодательных актов, принятых в декабре Рийгикогу - в их числе государственный бюджет на 2025 год и еще 10 законов, в числе прочего повышающих акцизы на алкоголь, табак и бензин и устанавливающих налог на безопасность.
Президент Карис провозгласил госбюджет, повышение акцизов и новый налог
Алар Карис провозгласил инициированный правительством Закон о государственном бюджете на 2025 год (513 SE), согласно которому общий объем доходов государства составит 17,7 миллиарда евро, расходов - 18,2 миллиарда евро. По сравнению с бюджетом на этот год, доходы вырастут на 0,9 миллиарда евро, т. е. на 5,8 процента, а расходы - на 0,7 миллиарда евро, т. е. на 3,9 процента. Объем инвестиций и инвестиционных пособий в бюджете составит порядка 1,9 миллиарда евро.
Расходы на военную оборону в следующем году составят 3,3 процента ВВП. Согласно закону, налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8 процента ВВП. Номинальный дефицит бюджета правительственного сектора сохранится на уровне 3 процентов ВВП, что позволит обеспечить выполнение Маастрихтского правила о сбалансированности бюджета.
Президент утвердил принятый Рийгикогу Закон о внесении изменений в Закон об акцизе на алкоголь, табак, топливо и электричество и в другие законы (510 SE), призванный в 2025–2028 гг. повысить акцизы на алкоголь, табак и бензин.
С учетом уже установленного повышения акциза, в 2025 и 2026 гг. акцизная ставка на табачные изделия возрастет на десять процентов; в то же время, акцизная ставка на алкоголь в 2025 году увеличится на 5 процентов, в 2026 году - на десять процентов. Согласно изменениям, акциз на алкоголь и табачные изделия также увеличится на пять процентов в 2027 и 2028 гг. Согласно внесенной в ходе производства поправке, запланированное на июль следующего года дополнительное повышение акциза на алкоголь не состоится. Изменение поможет избежать увеличения приграничной торговли.
Акцизная ставка на не содержащий свинца бензин и иные облагаемые схожим акцизом виды топлива, в т. ч. на авиационное топливо, на протяжении следующих четырех лет будет ежегодно повышаться на пять процентов. В 2025 году акциз повысится с 1 июля, а в 2026, 2027 и 2028 гг. – с 1 мая.
Алар Карис провозгласил также инициированный правительством Закон о налоге на безопасность (512 SE), призванный до конца 2028 года ввести налог на безопасность, чтобы собрать дополнительный доход с налогов для укрепления оборонной способности Эстонии и совершения инвестиций в сфере безопасности. Налог на безопасность состоит из трех частей: два процента с оборота с 1 июля 2025 года, два процента с дохода физического лица с 1 января 2026 года и два процента с прибыли предприятий с 1 января 2026 года.
Прогнозируемое влияние изменения на бюджет в 2025 году составит 113 миллионов, в 2026 году – 751 миллион, в 2027 году – 784 миллиона и в 2028 году – 822 миллиона евро.
Президент провозгласил инициированный правительством и принятый парламентом Закон о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и, в связи с этим, в другие законы (505 SE), который с начала следующего года переименует Министерство юстиции в Министерство юстиции и цифровых технологий. Ведомству также будут переданы задачи Министерства экономики и коммуникаций в сфере цифрового развития.
Согласно закону, в ведомство Министерства экономики и коммуникаций перейдут задачи, связанные с обеспечением доступности, политикой землепользования, пространственным планированием, а также с другими земельно-пространственными вопросами, которыми в настоящий момент занимается Министерство регионального развития и сельского хозяйства. Из ведомства Министерства регионального развития и сельского хозяйства в ведомство Министерства экономики и коммуникаций также перейдет создаваемый Земельно-пространственный департамент.
Карис также утвердил инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об общественном транспорте (499 SE), призванный создать основы для выплаты коммерческим автобусным компаниям компенсаций за обязанность провозить лиц, имеющих право на бесплатный проезд. Новый закон не изменит круг лиц, имеющих право на бесплатный проезд.
Однако для получения от государства компенсации коммерческие автобусные компании должны будут проверять документ, удостоверяющий право пассажира на бесплатный проезд, и при подаче ходатайства о получении поддержки среди прочего предоставлять данные лиц, ехавших с билетом по нулевой цене. Министерство регионального развития и сельского хозяйства имеет право перед выплатой компенсации проконтролировать правильность представленных данных.
В число утвержденных президентом вошел инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о защите детей и в другие законы (427 SE), призванный более эффективно выявлять детей, нуждающихся в помощи, и оказывать им помощь, а также увеличить число семей-патронатов. Каждый человек обязан информировать местное самоуправление о нуждающемся в помощи ребенке. Однако несмотря на это многие нуждающиеся в помощи дети слишком поздно попадают в поле зрения службы по защите детей. По этой причине планируется усилить роль людей, работающих с детьми, в выявлении детей, нуждающихся в помощи.
В законе прописаны специалисты, такие как учителя, тренеры и врачи, которые несут особую ответственность за то, чтобы обратить внимание на потребность ребенка в помощи и уведомить об этом работников по защите детей соответствующего самоуправления. Закон также уточнит право местных самоуправлений и Департамента социального страхования на обработку личных данных при выполнении задач в сфере защиты детей.
Закон также призван создать возможность посредством инфосистем заблаговременно и автоматически передавать самоуправлениям информацию о детях, нуждающихся в постоянной поддержке ввиду своего состояния здоровья. Перечень таких нарушений устанавливается постановлением. Согласно первоначальной договоренности, в их число входят слепота на оба глаза, диагноз рака, редкое заболевание, церебральный паралич и умственная отсталость.
Цель изменений – объединить предлагаемые детям и семьям социальные и здравоохранительные услуги, чтобы сократить нагрузку на родителя. При получении информации о ребенке самоуправление и Департамент социального страхования обязаны предложить семье меры поддержки. Родитель или опекун ребенка при этом не должны ходатайствовать о получении помощи.
Алар Карис утвердил инициированный правительством и принятый Рийгикогу Закон о внесении изменений в Закон об отходах и в Закон о таре (430 SE). Изменения в основном носят технический характер и помогают лучше понять существующие правила. Действующие принципы не изменятся. Закон упростит и прояснит порядок сдачи шин. Создание единой системы ответственности производителя поможет сократить расходы благодаря эффекту масштаба. В дальнейшем предприятия и потребители смогут свозить старые шины в пункты сбора бесплатно в неограниченных объемах.
Закон также уточнит понятие производителя моторного транспортного средства и запчастей моторного транспортного средства. Также будут уточнены положения, связанные с залогом и страхованием при ходатайстве о природоохранном разрешении для складирования отходов и переработки опасных отходов.
Согласно внесенной в ходе производства поправке, на основании Закона о таре предприятие, производящее упаковку, получит возможность ввести залог на все виды упаковки. Ранее действовавшее законодательство позволяло устанавливать залог лишь в отношении отдельных типов упаковки, но не позволяло освободить от налога с оборота залог, не регулировавшийся в Законе о таре.
Президент также провозгласил инициированный правительством Закон об охране здоровья населения (433 SE). Документ представляет собой новый целостный текст Закона об охране здоровья населения и призван модернизировать сферу и заменить Закон о здоровье населения, действовавший с 1995 года. Закон устанавливает ответственность всех сторон – государства, местных самоуправлений, организаций – и модернизирует требования и ограничения в отношении охраны здоровья населения.
Закон расширит компетенцию Департамента здоровья в сфере надзора и предоставит департаменту право и обязанность в целях охраны здоровья населения вести надзор за способами торговли товарами и услугами, в т. ч. за правомерностью рекламы.
Закон также упорядочит максимальные ставки штрафов и принудительных денежных взысканий так, чтобы они имели достаточное влияние. Важное изменение касается Закона о наркотических и психотропных веществах и об их исходных веществах. В дальнейшем новые потенциально опасные для здоровья населения психоактивные препараты можно будет быстрее изымать с рынка.
Карис также принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о тюремном заключении и, в связи с этим, в другие законы (474 SE), призванный обеспечить более эффективную защиту правопорядка и безопасность в тюрьмах, а также побудить заключенных к более законопослушному поведению. Закон уточнит право тюремной службы в обоснованных случаях проводить проверку биографических данных и установит для этого более четкие правовые основания. Также будут уточнены положения, касающиеся базы данных задержанных, взятых под стражу, арестованных и находящихся под уголовным надзором.
Президент утвердил инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об отходах и, в связи с этим, в другие законы (461 SE) связан с Законом о налоге на моторные транспортные средства, который в числе прочего облагает налогом транспортные средства с приостановленной учетной регистрационной записью. Согласно действующему регулированию, в определенных случаях такие транспортные средства не могут быть удалены из регистра.
Закон позволит удалять из регистра транспортные средства, которые исчезли или которых больше не существует. В 2025 году за удаление такого транспортного средства из регистра государственная пошлина взиматься не будет; с 2026 года необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 15 евро.
С 2025 года записи транспортных средств в регистре автоматически приостанавливаться не будут. Цель – побудить владельца неиспользуемого транспортного средства решить, что с ним делать: осуществить отчуждение, свезти на свалку или временно удалить из регистра, чтобы в будущем вновь начать его использовать.
Карис провозгласил и инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о таможне (515 SE), призванный повысить ставки штрафов для юридических лиц, размер которых не менялся в законе с 2001 года, и привести их в соответствие со ставками, зафиксированными в Пенитенциарном кодексе. Для того чтобы повысить эффективность работы следственного отдела Налогово-таможенного департамента, перечень особых средств Налогово-таможенного департамента будет дополнен.
В него будут включены средства удержания, средство для принудительной остановки транспортного средства и техническое препятствие. Помимо этого, закон наделит генерального директора Налогово-таможенного департамента и сотрудников Академии внутренней обороны правом на ношение форменной одежды Налогово-таможенного департамента.