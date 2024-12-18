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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Разрыв между самой дешевой и самой дорогой корзиной резко увеличился

Перевод: Сергей Светлов
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Продуктовые корзины.
Продуктовые корзины. Фото: limon.ee

Свежее сравнение цен, проведенное Postimees, показывает, что за неделю титул самой дешевой продуктовой корзины снова сменило владельца. Ценовые изменения в торговых сетях подчеркивают ожесточенную конкуренцию на рынке, а разрыв в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами значительно вырос.

Если на прошлой неделе разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами составляла 13,31 евро, то сейчас она достигла 16,73 евро - рост около 26%. Это означает, что колебания цен остаются ощутимыми для потребителей.

Самую дешевую продуктовую корзину на этой неделе предлагает немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Lidl, где цена снизилась на 3,2 евро и составила 61,69 евро. Это падение на 5% по сравнению с предыдущей неделей. Цены в Grossi Toidupood и Prisma остались практически неизменными: Grossi снизил стоимость корзины лишь на 16 центов, а Prisma сохранила прежний уровень цен.

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