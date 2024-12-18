Какой может стать Сирия под властью исламистов? Посмотрите на Идлиб, там они правят уже семь лет

В Идлиб они с женой переехали из Алеппо в 2015 году, когда там активизировались бои. И хотя сейчас Алеппо тоже перешел под контроль повстанцев, возвращаться туда они не собираются.

«Мы видим, как активно тут все развивается, - поясняет он. - В Идлибе есть много такого, чего при режиме Асада здесь не было».

Стремясь добиться международного признания, ХТШ ослабило гайки, отменив некоторые драконовские правила, введенные, когда она захватила власть в Идлибе, в том числе строгий дресс-код для женщин и запрет музыки в школах.

А некоторые местные жители вспоминают, что не так давно тут прошло несколько акций протеста, в том числе против налоговой политики местной администрации, подчеркивая тем самым, что определенный уровень критики властей все же допускается - в отличие от режима Асадов, где за подобное грозили репрессии.

«Это не полная демократия, но все-таки свобода есть, - говорит бывший местный житель Фуад Сайедисса. - Кое-какие проблемы поначалу были, но в последние годы власти стали действовать лучше и стараются измениться».

Сайедисса родом из Идлиба, но сейчас живет в Турции, где руководит неправительственной организацией Violet. После падения режима Асада у него, как и тысяч других сирийцев, появилась возможность посетить родной город: в его конкретном случае - впервые за 10 лет.

Молодой бородатый мужчина в светло-сером пуховике Фото: Lee Durant/BBC