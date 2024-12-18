Центр управления дорожным движением Департамента транспорта предупреждает участников дорожного движения о дожде и мокром снеге, которые начнутся в среду вечером, так как они сильно осложнят дорожные условия.
Предупреждение: дождь и мокрый снег в ближайшие часы серьезно усложнят дорожное движение
Во второй половине дня среды основные дороги в основном были влажными после обработки реагентами. Температура воздуха будет выше нуля на островах и западном побережье, ниже нуля - на материке. Температура дорожного покрытия будет выше нуля на островах и ниже нуля в других районах Эстонии.
Дождь и мокрый снег, начинающиеся ближе к вечеру, сильно осложнят дорожную обстановку. По данным Агентства окружающей среды, к вечеру на островах начнутся дождь и мокрый снег. Зона осадков будет медленно распространяться на материк и по мере продвижения вглубь страны превратится в снег.
Поздним вечером в западной части материка начнется сильный снег и мокрый снег, и дорожные условия по всей Эстонии ухудшатся.
После полуночи осадки повсеместно перейдут в дождь с запада, а ближе к утру в восточной части Эстонии начнется ледяной дождь.
На дорогах Эстонии крайне высока опасность обледенения и гололедицы.