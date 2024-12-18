НАТО переняла у США координацию военной помощи Запада Киеву

Этот шаг рассматривается как стремление защитить механизм помощи Киеву от возможных решений избранного президента США Дональда Трампа, отмечает агентство.

Мера предпринята после многомесячной задержки и усиливает роль НАТО, которая, однако, продолжает воздерживаться от переброски в Украину своих сил. В то же время диписточники считают, что транзит может иметь ограниченный эффект, поскольку США при Трампе все еще могут существенно сократить поддержку, будучи доминирующей силой в альянсе и отвечая за большую часть поставок вооружений Киеву.

Задача нового штаба под названием NSATU (Nato Security Assistance and Training for Ukraine) - также помощь Украине в ее дальнейшем сближении с блоком. Штаб базируется в казармах Clay, на территории американской базы в немецком Висбадене.

По данным источника Reuters, штаб уже полностью готов к операциям.

«Работа NSATU направлена на то, чтобы усилить позиции Украины, что усилит и позиции НАТО - для обеспечения безопасности и процветания 1 млрд жителей Европы и Северной Америки», - указал главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.