Законопроект, подготовленный Минклиматом, предусматривает, что на общественных контейнерах для упаковочных отходов могут быть установлены видеокамеры для выявления лиц, которые выбрасывают туда ненадлежащие отходы, пишет ERR.
Государство хочет установить видеокамеры на общественных контейнерах для сбора упаковки
Подготовленный Минклиматом проект поправок к Закону об отходах и Закону об упаковке направлен на усиление роли местных самоуправлений на рынке услуг организованного вывоза отходов, и, среди прочего, он также включает в себя план начать наблюдение за происходящим около мусорных контейнеров.
Законопроект предусматривает, что записи с камер видеонаблюдения могли бы использоваться для установления лиц, которые выбрасывают в контейнер для упаковки ненадлежащие отходы, а также в качестве доказательства совершения преступления при привлечении к ответственности.
В Минюсте не поддерживают предоставление права применения такой специальной меры. Также, по оценке Минюста, неясно, кто будет рассматривать эти правонарушения и на каком правовом основании будет идентифицироваться лицо, совершившее деяние.