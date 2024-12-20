Какие уроки стоит извлечь из уходящего года? Что можно считать главным успехом и провалом года? Каким был 2024-й для оппозиции?
ИТОГИ ГОДА ⟩ Михаил Кылварт: население и бизнес добивают налогами, в Таллинне происходят ужасные вещи
Итоги года подвел в студии председатель оппозиционной Центристской партии, экс-мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Выдержки из беседы:
– Как можно оценить 2024-й год?
– Мне кажется, что сегодня большинство жителей Эстонии оценивают происходящее с точки зрения состояния экономики. Неверные шаги, предпринятые на государственном уровне, будут нас сопровождать в течение всего следующего года. Имею в виду очередное повышение налога с оборота, подоходного налога, введение автоналога, рост акцизов. Всё это отразится на ценообразовании.
В следующем году нас ждет рост цен, что особенно остро почувствуют люди со средним и минимальным доходом. С учетом того, что в Эстонии 30% населения живет в абсолютной или сравнительной бедности, рост цен на продукты будет самым критичным.
– Можно ли наполнить бюджет, не поднимая налогов?
– За минувшие две недели в СМИ достаточно активно обсуждались налоги на банковскую систему. Центристы же говорили об этом уже два с половиной года назад. Считаем, что тогда и надо было вводить налог на банки! Это гарантировало бы нам примерно 500 млн евро в год дополнительного дохода.
И это не обременило бы банковскую систему, поскольку тот дополнительный доход, который банки в последнее время получали, был обусловлен повышением ставки Euribor. И откуда эти деньги собирались? Из кармана налогоплательщика!
Банки получили дополнительную прибыль, а отвечать за это будут простые жители Эстонии, на которых ляжет дополнительное бремя налоговой нагрузки. Тем самым еще и ограничивается покупательная способность населения. А когда нет прилива денег в экономику, тогда и в качестве налогов нечего будет собирать.
Наравне с банками дополнительную нагрузку могли бы нести и крупные корпорации. Поверьте, для них это не очень большие деньги!
– Налог на прибыль коснется и их, не так ли?
– Налог на прибыль коснется всех местных предприятий, включая малый и средний бизнес, который сейчас борется за выживание. Государство не оказало никакой поддержки малым и средним предприятиям во время энергокризиса. Тем временем все крупные европейские страны поддержали свой бизнес, поскольку понимали, что бизнес – это рабочие места, основа экономика. В нашем же случае сначала не помогли во время энергокризиса, а теперь, во время экономического кризиса, бизнес добивают дополнительным налогообложением. Предприятия продолжат закрывать двери.
– Пошли ли на пользу стране перемены на Тоомпеа, смена премьер-министра?
– Это та же самая коалиция! Считаю, что ожидать перемен в таком случаем – это в какой-то мере инфантилизм. Мол, плохой царь уедет, а новый будет хорошим, и жизнь наладится. Сохранилась та же система, та же партия и те же приоритеты. Что в итоге изменилось? Если год назад налоги решили повысить на два процента, то при новой коалиции выяснилось, что даже 2+2 сложить не сумели. Налоги решили повысить еще на два процента.
Подход к принципиальным вопросам остался прежним. А именно – таким, как было при Кае Каллас, которая посидела за столом с банкирами и решила их не обременять дополнительными налогами, возложив всю нагрузку людей, которые для правительства просто цифры в таблице Excel. Сейчас подходы – те же самые, только налоговая нагрузка увеличилась.
– Как вы оцениваете потерю центристами власти в столице? Это ведь тоже один из итогов уходящего года…
– Наверное, сложно ожидать от меня объективной оценки. Ее дадут в следующем году жители Таллинна на муниципальных выборах. На мой взгляд, абсолютно разрушается система управления и обеспечения города. Это самое ужасное, что произошло после смены власти в Таллинне.
За прошедшие 8–9 месяцев нынешняя власть не сумела реализовать две трети бюджета, выделенного еще нами на ремонт дорог. Думаю, что жители Таллинна обратили внимание, что еще в конце ноября пытались что-то ремонтировать. Это говорит об уровне административных способностей у нынешней коалиции.
В следующем году на Таллинн накладывают еще и дополнительную кредитную нагрузку. Таллинн долгие годы был финансово стабилен, и пока государство находилось в кризисе, столица показывала высокие финансовые рейтинги.
По сравнению с прошлым годом теперь практически в два раза повысился уровень кредитной нагрузки на инвестиции, то есть город начинает жить в долг. И все это для того, чтобы реализовать предвыборные обещания нынешней коалиции.
Взять хотя бы повышение зарплат учителей, запланированное на последние четыре месяца 2025 года. А как следующая таллиннская власть будет обеспечивать рост зарплат на 12 месяцев? Это нужно уже сейчас просчитывать и закладывать.
С повышением зарплат связан и другой момент. Таллинн выполняет обещание, которое на самом деле давала коалиция на госуровне. Зарплаты – это обязанность государства, и это Кристина Каллас (партия «Ээсти 200») обещала рост зарплат учителей. В итоге обещание не было обеспечено, и теперь его выполнение переложили на таллиннского налогоплательщика.
– Но ведь и другие богатые самоуправления платят надбавки учителям?
– Всё это можно было бы обсуждать, если в бюджете параллельно не возросла кредитная нагрузка. Кредиты можно брать для того, чтобы инвестировать и строить. Нельзя брать кредиты на покрытие повседневных расходов. Это сейчас скрытым образом и происходит.
– В этом году была завершена часть начатых центристами больших проектов: новый трамвай в порт, ремонт улицы Гонсиори и т.д. Отзывы – противоречивые. Стоило ли их начинать?
– Судя по тому, как нынешние власти помпезно открывали эти объекты, наверное, им показалось, что всё в порядке с этими объектами. Однако для того, чтобы делать выводы, эти проекты нужно было качественно довести до конца. Во-вторых, эти проекты ориентированы в будущее. Новая трамвайная линия идет по прибрежной зоне и находится на стадии развития. Выбранный нами вариант – наиболее дешевый, и к тому же мы успели использовать европейское финансирование. По этой причине проект и был инициирован заранее. Сейчас он еще не работает в полной мере.
– Как вы оцениваете первые итоги реформы переходных школ? На днях мэр Осиновский признал в нашей студии, что сложнейший этап реформы – не позади, а впереди: школам опять предстоит найти сотни учителей. Причина в том, что заканчивается отсрочка по языку и не все учителя сдадут экзамен, а многие педагоги просто не готовы продолжать работу в школе…
– Такое ощущение, что кто-то сделал открытие. Мы об этом предупреждали многие годы. Во-первых, для того, чтобы проводить реформу, необходим педагогический ресурс. Учителя должны владеть не только языком, но и предметом. Сейчас же крен идет в пользу языка. Во-вторых, нельзя было начинать переход одновременно и в начальных, и в четвертых классах. В-третьих, в следующем году нужно будет еще больше предметников, способных вести уроки на эстонском языке.
– Какие уроки извлекла Центристская партия из исхода политиков из своих рядов, который продолжился и в этом году?
– На сегодняшний день мы говорим не об уроках, а том, что эти процессы позволили нам четко определить, кто вместе с Центристской партией, а кто нет. В свое время она давала возможность карьерного роста, предоставляла возможность занять руководящие посты. Сегодня стало понятно, кто готов быть с нами в оппозиции для того, чтобы вернуться к власти, и кто готов поддерживать партию и в сложные времена. Мне кажется, что через такой этап полезно пройти любой крупной организации.
Все те предсказания, с которыми мы жили с начала 2024 года, о скором разрушении партии, чуть ли не сразу после выборов в Европарламент, – не реализовались. Партия стабилизировалась, к нам приходят новые члены, популярность центристов растет. Уверен, что это продолжится и в следующем году.
– Четыре месяца назад в ряды центристов вступил бывший член EKRE, депутат Европарламента Яак Мадисон. Что вам дало это сотрудничество?
– Любой политик высокого уровня привносит в организацию свое видение, идеи и новые проекты, в том числе – свою сеть. К нашей партии присоединились и те люди, которые ранее находились в непосредственном контакте с Яаком Мадисоном. У центристов появился второй мандат в Европарламенте. Да, оба депутата находятся в разных фракциях, имеют разные и рельефные точки зрения, но, на мой взгляд, это не является экзистенциальной проблемой. Миссия центристов – объединять людей с разными точками зрения.
– В Нарве во власти – полная катавасия. Политическая ситуация в городе снова непредсказуема? К чему дело-то движется?
– Я бы провел параллель между ситуаций в Таллинне и Нарве. Во-первых, социал-демократы воочию показали свое лицо. Катри Райк, которая требовала перемен в городе, прогресса и нового стиля управления, была готова ради места мэра заключить соглашение с кем угодно.
– В тот момент социал-демократы от нее дистанцировались…
– Ровно на пару дней! Сначала осуждали, и уже через два дня лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс сделал заявление о том, что они заинтересованы в том, чтобы в Нарве был мэр-эстонец. И заодно напомнил, что, если они не лишат части людей права голоса, то потеряют Нарву.
Что дальше? На данный момент идет формирование новой коалиции, которая предполагает смену людей на руководящих должностях. Мне кажется, что для центристской партии опять возникла возможность выявить, кто с нами ради мест в советах и должностей, а кто готов поддерживать партию и в оппозиции.
Напомню, что катавасия началась именно с того, что Центристская партия должна была оказаться в оппозиции. И опять побежали люди, начали объединяться с другими фракциями и партиями, а потом выяснилось, что ничего не получается. Ну, и замечательно! Мы увидели, кто эти люди, которые якобы были с нами. У нас есть в Нарве костяк людей, центристская фракция, которая готова работать и в оппозиции, и в коалиции, и идти на выборы.
Важно и то, что мэр города Яан Тоотс сумел себя продемонстрировать не только как хороший менеджер, администратор и руководитель, но и как политик. Он достойно вышел из этой ситуации. На данный момент сформирована новая коалиция, которая позволит дойти городу более-менее стабильно хотя бы до выборов.
– К чему готовиться в ближайший год населению страны? Снова затягивать пояса?
– В начале интервью я перечислил все те налоги, которые на нас обрушатся. Будем честны, год предстоит непростой. Горько признавать, но многим людям придется думать о том, как добыть хлеб насущный. Ужасно и то, что при этом правительство продолжает нам говорить о скором росте экономики и улучшении ситуации.
Подробнее в повторе!
- Как можно оценить прошедший год?
- Какие уроки извлечены из потери центристами власти в столице?
- Что принесла смена власти Таллинну?
- Насколько неожиданны первые итоги реформы переходных школ?
- Завершена часть начатых центристами больших проектов: новая трамвайная ветка в порт, ремонт улицы Гонсиори. Отзывы – противоречивые. Стоило ли их начинать?
- Что дало центристам сотрудничество с бывшим членом EKRE Яаком Мадисоном?
- Что происходит в рядах оппозиции в целом?
- Политическая ситуация в Нарве снова непредсказуема?
- Пошла ли стране на пользу смена власти на Тоомпеа?
- Можно ли наполнить бюджет, не поднимая налогов?