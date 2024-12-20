ИТОГИ ГОДА Михаил Кылварт: население и бизнес добивают налогами, в Таллинне происходят ужасные вещи

– Такое ощущение, что кто-то сделал открытие. Мы об этом предупреждали многие годы. Во-первых, для того, чтобы проводить реформу, необходим педагогический ресурс. Учителя должны владеть не только языком, но и предметом. Сейчас же крен идет в пользу языка. Во-вторых, нельзя было начинать переход одновременно и в начальных, и в четвертых классах. В-третьих, в следующем году нужно будет еще больше предметников, способных вести уроки на эстонском языке.

– Какие уроки извлекла Центристская партия из исхода политиков из своих рядов, который продолжился и в этом году?

– На сегодняшний день мы говорим не об уроках, а том, что эти процессы позволили нам четко определить, кто вместе с Центристской партией, а кто нет. В свое время она давала возможность карьерного роста, предоставляла возможность занять руководящие посты. Сегодня стало понятно, кто готов быть с нами в оппозиции для того, чтобы вернуться к власти, и кто готов поддерживать партию и в сложные времена. Мне кажется, что через такой этап полезно пройти любой крупной организации.

Все те предсказания, с которыми мы жили с начала 2024 года, о скором разрушении партии, чуть ли не сразу после выборов в Европарламент, – не реализовались. Партия стабилизировалась, к нам приходят новые члены, популярность центристов растет. Уверен, что это продолжится и в следующем году.