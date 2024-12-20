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Студия Postimees: как оценивает уходящий год оппозиция? Итоги с лидером центристов Михаилом Кылвартом

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Какие уроки стоит извлечь из уходящего года? Что можно считать главным успехом и провалом года?​ Каким был 2024-й для оппозиции?

Итоги года подведет в студии председатель Центристской партии, экс-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Следите за беседой в 10:00!

  • Как можно оценить прошедший год?
  • Какие уроки извлечены из потери центристами власти в столице?
  • Что принесла смена власти Таллинну?
  • Насколько неожиданны первые итоги реформы переходных школ?
  • Завершена часть начатых центристами больших проектов: новая трамвайная ветка в порт, ремонт улицы Гонсиори. Отзывы – противоречивые. Стоило ли их начинать?
  • Что дало центристам сотрудничество с бывшим членом EKRE Яаком Мадисоном?
  • Что происходит в рядах оппозиции в целом?
  • Политическая ситуация в Нарве снова непредсказуема?
  • Пошла ли стране на пользу смена власти на Тоомпеа?
  • Можно ли наполнить бюджет, не поднимая налогов?
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