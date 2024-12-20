Какие уроки стоит извлечь из уходящего года? Что можно считать главным успехом и провалом года? Каким был 2024-й для оппозиции?
Студия Postimees: как оценивает уходящий год оппозиция? Итоги с лидером центристов Михаилом Кылвартом
Итоги года подведет в студии председатель Центристской партии, экс-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Следите за беседой в 10:00!
- Как можно оценить прошедший год?
- Какие уроки извлечены из потери центристами власти в столице?
- Что принесла смена власти Таллинну?
- Насколько неожиданны первые итоги реформы переходных школ?
- Завершена часть начатых центристами больших проектов: новая трамвайная ветка в порт, ремонт улицы Гонсиори. Отзывы – противоречивые. Стоило ли их начинать?
- Что дало центристам сотрудничество с бывшим членом EKRE Яаком Мадисоном?
- Что происходит в рядах оппозиции в целом?
- Политическая ситуация в Нарве снова непредсказуема?
- Пошла ли стране на пользу смена власти на Тоомпеа?
- Можно ли наполнить бюджет, не поднимая налогов?