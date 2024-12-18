Ректор EKA: решение получило непропорционально большое политическое внимание

В студии «Актуальной камеры» Кальм рассказал, что академия уже получила рекомендации в связи с этим вопросом. Он особенно отметил министра образования и науки Кристину Каллас, которая сообщила, что Министерство образования и Министерство иностранных дел предлагают университетам рекомендации по подобным вопросам.

По словам Кальма, до сих пор университеты оставались одни в решении таких политически чувствительных вопросов.

«Мы обязательно пересмотрим решение, но не автоматически - это нужно сделать, извлекая уроки из нынешней ситуации», - заявил ректор.

Он добавил, что «техническое решение получило непропорционально большое политическое внимание».

«Здесь мне, как бы сказать, стоит охладить пыл как ликующих, так и критикующих, поскольку этот контракт был довольно техническим по своей сути. В университетах сотни соглашений об обмене студентов и преподавателей по программе Erasmus+, и ими занимаются специалисты отдела международных отношений. Обычно они даже не доходят до стола ректора. В нашем случае речь шла о несодержательном договоре, который не имело смысла поддерживать и из-за которого пришлось бы возвращать деньги государству», - объяснил Кальм.

Кальм извинился за свои неточные формулировки, которые, по его словам, начали жить собственной жизнью и вызвали недопонимание. Он подчеркнул, что EKA не принимала политического решения. «Из-за моей неточной формулировки это можно было приписать EKA, однако это не соответствует действительности».