Видео Смотрите, как Тянак готовится к новому сезону

Отть Тянак вместе с другими гонщиками команды Hyundai тестирует автомобиль в заснеженной Центральной Финляндии. Несколько дней тестовые заезды проходят на этой неделе в районе Ямся. Эстонец смог опробовать обновления автомобиля Hyundai.

Действующий чемпион мира по ралли Тьерри Невилль также начал тесты в Финляндии, готовясь к предстоящему сезону. Уже в первые дни он пережил крайне напряжённый момент.

Отть Тянак продолжит выступать за команду Hyundai в следующем сезоне. Вместе с ним южнокорейского автопроизводителя будут представлять Тьерри Невилль и Адриен Формо, перешедший из M-Sport. Француз удачно начал выступления за Hyundai, одержав победу на ралли Hivernal du Dévoluy у себя на родине, опередив занявшего второе место пилота Toyota Калле Рованперя.

Помимо Калле Рованпери, полный сезон за команду Toyota проведут Элфин Эванс, Такамото Кацута и Сами Паяри. Себастьен Ожье в следующем году примет участие только в отдельных этапах.

В следующем сезоне за рулём Ford Puma Rally1 от M-Sport будет выступать Грегуар Мюнстер. Остальные гонщики пока не подтверждены.

Новый сезон гонок WRC стартует уже в следующем месяце, первый этап пройдет в Монте-Карло.